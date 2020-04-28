GÜNCELLEME - Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada vücuduna kurşun isabet eden Ekrem Aklan (34) olay yerine hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Mehmet Kaya (40) buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı.Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.