Geleceğin Orman Kahramanları, Isparta'da Orman Yangınları Harekât Merkezi'nde Eğitim Aldı

Isparta'da bulunan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi 4. sınıf öğrencileri, Bölge Müdürlüğümüz yangın harekât merkezinde gerçekleştirilen eğitim programıyla orman yangınlarına dair önemli bilgilerle donatıldı.Öğrencilere, deneyimli teknik personeller tarafından orman yangınları sırasında uygulanan koordinasyon ve iletişim ağı, İHA (İnsansız Hava Aracı) görüntüleri, araç takip sistemleri ve hava araçlarından alınan görüntüler gibi kritik konularda teorik eğitim verildi.Bu eğitim programı, genç öğrencilere orman yangınlarının kontrolü ve yönetimi konusunda beceriler kazandırarak, geleceğin orman koruyucularını yetiştirmeyi hedefliyor. Orman yangınlarının ciddi bir tehdit oluşturduğu günümüzde, genç neslin bu tür olaylarla başa çıkmak için donatılması büyük bir önem taşıyor.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencileri, aldıkları eğitimle orman yangınlarına karşı daha hazırlıklı bir şekilde gelecekteki görevlerine hazırlanıyorlar.