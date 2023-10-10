Elmas gibi Parlayan Gölcük Tabiat Parkı: Isparta'nın Doğal Güzelliği

Nemrut kalderası ile birlikte ülkemizin iki kalderasından (patlama krateri) biri olma özelliğini taşıyan Gölcük Tabiat Parkı, sahip olduğu volkanik göl ve bitki türleriyle adeta saklı bir doğa harikasıdır. Sadece 10 km uzaklıkta bulunan Isparta şehir merkezine kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ormanın içinde yer alan harika göl, bol oksijen ve tertemiz havasıyla çevresinde yürüyüş yapmanızı, bisiklete binmenizi veya kuş gözlem evinden etrafı izlemenizi mümkün kılar. Gölcük Tabiat Parkı, doğaseverler için gerçekten keşfedilmeyi bekleyen güzellikler sunuyor.