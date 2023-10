SU'DA ISPARTA MARKASI BARDAK SU ÜRETİMİNE BAŞLADI

DAVRAZ DOĞAL KAYNAK SUYU

2017 yılından bu yana damacana su üretimi yapan Davraz Su Safa Gıda, şimdi de bardak su üretimine başladı. Günde 4 bin koli olarak üretilen bardak su, 7 ilde bayilikler aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.Isparta artık, suyu ile de ülke pazarında yer bulmaya başladı. Damacananın dışında, Ağustos ayından bu yana bardak su üretimine başlayan Davraz Su Safa Gıda Şirketi, yaptığı yatırım ile hem makineyi yeniledi. Hem de yeni damacanalar aldı. Davraz Su Safa Gida Şirket Sahibi Bünyamin Işık, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi:"2017 yılında Sav Belediyesi'nin ihaleye çıkardığı Davraz Su Fabrikasını kiraladık. Fabrikada damacana ve 200 cc bardak su üretimi yapıyoruz.2023 yılında bardak su makinesini KOSGEB'in ¼ oranında 2 yıl sonra ödemeli desteğiyle aldık. Damacana ve bardak suda halk sağlığı onayı ile yeni logomuz ve heyecanımızla değerli müşterilerimize hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Ayrica yerelde Ispartaspor'a desteğimizi sponsor olarak veriyoruz.Bu vesile ile Ispartaspor'a 1.lig yolunda başarılar diliyoruz.Isparta, Burdur, Antalya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya, Muğla'ya bayilikler verdik. Lojistiği kendi araç filomuzla yapıyoruz.Günlük bardak 4 bin koli, damacanada ise 3 bin adet üretimimiz var. Suyumuz, 2 km'den Davraz'dan kaynaklan geliyor.Bundan sonra ped grubuna girmeyi düşünüyoruz. 0,5-1,5 ve 5 It üretimi yapmak istiyoruz. Fabrikamız bünyesinde çalışan 15 işçi ve yönetici kadrosu ile memleketimize istihdam da sağlamış oluyoruz."Davraz Su Sorumlu Müdürü Zeynep Seçkin ise Davraz Su'yun özelliklerini anlattı: 7.92 Ph değerimiz var. Suyumuz, orta sertlikte. Kaynaktan Fabrikaya uzaklığı kuş uçumu 1.5 km. Su, fabrikaya gelince ultra filtrasyon işleminden geçiyor, üretim tankına alıniyor. ardından ozonlama işlemi yapılıyor.Onun haricinde suya herhangi bir katkı maddesi yada işlem yapılmıyor. Doğal kaynak suyu olarak dolum yapılıyor. 19 lt damacana ve bardak suyu üretimi yapıyoruz. Bardak su ūretimine 2 Ağustos'ta başladık. Onaylandı, yeni makine aldık. 185 bin dolarlık makine yatırımı yaptık. Ayrıca, 50 bin adet damacana aldık. 2028 yılına kadar üretimimiz devam edecek."Bu yatırımı canı gönülden destekleyen Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de bölge kalkınmasında yatrımcının her zaman yanında olduklanını söyledi. İşteo açıklamalar:"Kasabamızda bu tür tesislerin olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Davraz Su, bizim suyumuz, gururumuz, her yerde tavsiye ediyorum. Su hattımızıkomple yeniledik, 2 bin 200 m. yeni hat çektik. Yeni depo yaptık, su orada dinleniyor, daha sonra tesise geliyor. Fabrikanın yan tarafındaki hangarı yeniledik,çatısını onardık, burayı yukleme alanı olarak kullanılacak. Biz Davraz Suyu marka haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunubaşaracağız. Davraz Su, Akdeniz yöresinin en kaliteli suyu. Sav'da doğa, dua, su bol ve bereketli. Suyumuz, tadı, aroması ve ph değeri ile kaliteli, buyönde de belgeleri mevcuL Biz, fabrikamızı daha ileriye götürmek istiyoruz İlimizin tüm kurumlarında valilik, universite, ticaret odası gibi yerlerde bu suyuiçmelerini tavsiye ediyorum. Lokantalar, düğûn salonlar, düğün yapanlar artık Davraz suyu tercih etmeye başladılar. Davraz Su demek, Isparta demek,Sav demek. Ben bu yatırımı yapan Bünyamin ve Hūseyin Işık kardeşimizi tebrik ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum ve her zamanyanlarında olduğumu belirtiyorum."