AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile grup toplantısının ardından bir araya geldi. Samimi sohbetin yaşandığı buluşmada ülke gündemi ve siyasi çalışmalar üzerine karşılıklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu arasında gerçekleşen buluşma dikkat çekti.Grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapıda karşılayan Yenişehirlioğlu, toplantının ardından da Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek sohbet etti. İki isim arasındaki samimi diyalog ve karşılıklı sıcak yaklaşım, buluşmanın öne çıkan görüntülerini oluşturdu.Gerçekleşen görüşmede Türkiye’nin gündemindeki gelişmeler, ülkenin öncelikli meseleleri ve siyasi çalışmalar üzerine sohbet edildi. Karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada, önümüzdeki dönemin gündemine ilişkin konular da ele alındı.TBMM Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis çalışmalarının yanı sıra siyasi temaslarına da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile grup toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği görüşme, Ankara’daki siyasi temasların dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.Toplantı öncesinde gerçekleşen karşılama ve toplantı sonrasında yaşanan samimi sohbet, iki ismin bir araya geldiği programın öne çıkan anları arasında yer aldı.Ankara’da gerçekleşen buluşma, grup toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahadır Yenişehirlioğlu arasındaki samimi diyaloğu yansıtan dikkat çekici karelerle gündeme geldi.