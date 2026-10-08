BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU’NDAN MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER’E ZİYARET

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU’NDAN MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER’E ZİYARET
TÜRKİYE
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BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU’NDAN MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER’E ZİYARET

AK Parti Manisa Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (MANSA) yönetimiyle birlikte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Yenişehirlioğlu’na MANSA Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Cebeci ve Dernek Danışma Kurulu Başkanı Semih Şemsettin Şahin eşlik etti.

Görüşmede Manisa’nın savunma sanayisi alanındaki çalışmaları ve MANSA Derneği’nin yürüttüğü faaliyetler hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Manisa’nın savunma ve havacılık sektöründeki potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, sektörün ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi.

Yenişehirlioğlu, nazik misafirperverliğinden dolayı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e teşekkür ederek, Manisa’nın savunma sanayisi alanındaki çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Manisa’nın savunma ve havacılık alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve Türkiye’nin savunma sanayisine daha fazla katkı sunması hedefiyle çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.
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