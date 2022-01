Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile Eğirdir Belediyesinin tüm birimleri gibi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park Bahçeler Birimi ve Temizlik birimi gece gündüz demeden Eğirdir halkına ve kurumlara hizmetlerini sürdürüyor.Eğirdir Belediyesi Park ve Bahçeler birimi ve Paklama Birimi Eğirdir ilçe sahasında çalışmalarını araklıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler biriminde kış hazırlıkları devam ediyor. Bahar sezonunda dikilecek olan çiçekler, bitkiler park ve bahçeleri süslüyor. Eğirdir İlçe merkezi mahallelerde ve köylerde konteynır içerisindeki çöpler her gün düzenli olarak alınıyor . Kül noktalarının temizliği her gün yapılıyor. Çöp konteynırı yan tarafına bırakılan dal ve hafriyat vb. katı atıklar temizleniyor. Mahallelerde yola çıkan dallar itfaiye ve çöp kamyonlarına zarar verdiğinden dolayı budanıyor. Cami ve türbe temizlikleri düzenli olarak yapılıyor. Resmi dairelerin peyzaj çalışmalarında ve taşıma işlemleri gerçekleşiyor. Nisan ayında Eğirdir'imizi renklendirecek lale sağanlarının dikimi yapıldı. Mahallelerde süpürge çalışmaları ise aralıksız sürüyor. İlçemizdeki tuvaletlerin temizliği ve bakımı her gün yapılmaya devam ediyor. Refüjlerde bitkilerimizin budama çalışmaları devam ediyor. EĞİRDİR'imizi güzelleştirmek ve temiz tutmak için Eğirdir Belediyesi olarak yoğun çaba sarf ediliyor.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)