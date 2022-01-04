Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru: 440,2 milyon dolar

Isparta, Aralık 2021’de 35 milyon 978 bin 73 dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılını ise tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapattı: 440 milyon 204 bin 12 dolar



-En yüksek ihracat yapan 30’uncu kent oldu

Isparta 2020 yılında total 327,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. Isparta aradan geçen bir yıllık süreçte ihracat gelirini yaklaşık 113 milyon dolar daha artırmış oldu. Isparta Türkiye’de 81 şehir içerisinde en yüksek ihracat gelirine sahip olan 30’uncu kent oldu.



Kent Ara.’21 Sıra Oca.-Ara.’21



Antalya 203.409,14 15 1.865.831,32

Isparta 35.978,73 30 440.204,12

Afyon 30.342,06 36 380.794,60

Burdur 19.509,25 42 291.240,58



Aralık 2021 ihracatı: 253 milyon 475 bin dolar

Düzey 2- TR 61 Ekonomi Bölgesi’ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 253 milyon 475 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı döneminde ihracat 201 milyon 214 bin dolar idi. Değişim oranı (artış) yüzde 26,0 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak hesaplandı.



-Batı Akdeniz’in 2021 İhracatı: 2 milyar 538 milyon dolar

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında ise ihracat 2 milyar 538 milyon 584 bin dolar şeklinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 921 milyon 120 bin dolar idi. Değişim 32,1 oldu. Pay (20) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Isparta-İhracat-2021 Yılı



Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 50.434,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.926,14

Eylül 34.551,72

Ekim 30.714,27

Kasım 33.864,46

Aralık 35.978,73



Toplam 440.204,12



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Isparta’nın Aralık 2021 ihracatı: 35 milyon 978 bin 73 dolar

Isparta’nın Ocak-Aralık 2021 ihracatı: 440 milyon 204 bin 39 12 dolar

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Isparta Aralık 2020 ihracatı: 26 milyon 618 bin 94 dolar

Isparta’nın Ocak-Aralık 2020 ihracatı: 327 milyon 829 bin 49 dolar

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Isparta’nın Kasım 2021 ihracatı: 33 milyon 864 bin 46 dolar



