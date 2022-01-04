*EĞİRDİR GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ HAKAN ÇELEBİOĞLU
BAŞKAN VELİ GÖK'Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Eğirdir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü görevine Gönen İlçe Müdürü Eğirdir'li hemşehrimiz Hakan Çelebioğlu atandı.
Eğirdir'deki görevine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan ve bugün göreve başlayan Hakan Çelebioğlu ayağının tozu ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret ederek ilçe sporu adına önümüzdeki süreçlerde güç birliği yapılarak neler yapılacağı konularında istişare ettiler.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir'deki görevine başlayan Hakan Çelebioğlu'na başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan GÖK; 'Eğirdir Belediyesi olarak üzerimize düşen bir görev olursa her zaman yapmaya hazırız' ifadelerini kullandı.
HAKAN ÇELEBİOĞLU KİMDİR?
05/03/1971 Eğirdir doğumlu evli ve 2 erkek çocuk babası.
LİSANS Eğitimini : Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Spor Bölümünde tamamladı.
iyi derecede İngilizce bilmektedir. MEB’ te on yedi Yıllık(17) “Beden Eğitimi Öğretmeni” Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğünde Yedi Ay (7) “Okul Sporları Koordinatörlüğü” –
Ayrıca Vekaleten “Tesis Amirliği” 09/09/2015 Başlangıç tarihi itibariyle Isparta Gönen İlçesi “Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdür vekilliğim” devam etmekte iken;
25/12/2015 Başlangıç tarihi itibariyle altı ay Isparta Gönen İlçesi “Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekilliği” 29/ 09/2016- 12/04/2017 tarihleri arası Isparta Gönen Çok Programlı Anadolu Lisesi “Müdür Yardımcılığı” (Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlendirmemle beraber) 12/04/2017 tarihinde Isparta Gönen “Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü” olarak atandım.
28/01/2019 – 28/07/2019 tarihleri arasında Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nde “Spor Şube Müdürü” olarak çalıştım ( Görevlendirme) 28/07/2020- 29/09/2020 tarihleri arasında Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nde “Personel Şube Müdürü” olarak çalıştım ( Görevlendirme) 29/09/2020 - 02/03/2021 tarihleri arasında Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nde “Spor Şube Müdürü” olarak çalıştı ( Görevlendirme) 6,5 yıl Isparta Gönen “Gençlik ve Spor İlçe Müdürü iken bugün Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak göreve başladı.
Mesleki Belgeleri
Basketbol’ da 1992-1995 Yılı TBF İl Hakemi
Basketbol’ da 1996-2014 Yılı TBF D Kasmanı Antrenör
Basketbol’ da 2007-2008 Yılı TBF C Klasmanı Teknik Komiser (Gözlemci)
Futbol’ da 1998-2014 Yılı UEFA B Klasmanı Antrenör
Başarı Belgeleri:
06/06/2000 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür
01/01/2006 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Terfi Ödülü
13/06/2006 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür
26/12/2006 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür
19/06/2008 Valilik’ten Takdirname
10/06/2010 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür
01/01/2011 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Terfi Ödülü
01/03/2011 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür
20-21/04/2012 Gençlik Ve Spor Bakanlığı Ankara II. Spor Çalıştayı Teşekkür
08.04.2016 Gönen Kaymakamlığı Başarısı Belgesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Turizmi Çalıştayı
Kulüp Yöneticiliği;
Isparta Ülkü İlköğretim Spor Kulübü kurucusu ve başkanlığı
Isparta Elit Gençlik Spor Kulübü kurucusu ve başkanlığı
Isparta Merkez Gençlik Spor Kulübü başkanlığı.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)