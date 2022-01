*EĞİRDİR GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ HAKAN ÇELEBİOĞLU

BAŞKAN VELİ GÖK'Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Eğirdir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü görevine Gönen İlçe Müdürü Eğirdir'li hemşehrimiz Hakan Çelebioğlu atandı.

Eğirdir'deki görevine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan ve bugün göreve başlayan Hakan Çelebioğlu ayağının tozu ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ü makamında ziyaret ederek ilçe sporu adına önümüzdeki süreçlerde güç birliği yapılarak neler yapılacağı konularında istişare ettiler.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir'deki görevine başlayan Hakan Çelebioğlu'na başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Başkan GÖK; 'Eğirdir Belediyesi olarak üzerimize düşen bir görev olursa her zaman yapmaya hazırız' ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇELEBİOĞLU KİMDİR?

05/03/1971 Eğirdir doğumlu evli ve 2 erkek çocuk babası.

LİSANS Eğitimini : Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Spor Bölümünde tamamladı.

iyi derecede İngilizce bilmektedir. MEB’ te on yedi Yıllık(17) “Beden Eğitimi Öğretmeni” Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğünde Yedi Ay (7) “Okul Sporları Koordinatörlüğü” –

Ayrıca Vekaleten “Tesis Amirliği” 09/09/2015 Başlangıç tarihi itibariyle Isparta Gönen İlçesi “Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdür vekilliğim” devam etmekte iken;

25/12/2015 Başlangıç tarihi itibariyle altı ay Isparta Gönen İlçesi “Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekilliği” 29/ 09/2016- 12/04/2017 tarihleri arası Isparta Gönen Çok Programlı Anadolu Lisesi “Müdür Yardımcılığı” (Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlendirmemle beraber) 12/04/2017 tarihinde Isparta Gönen “Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü” olarak atandım.

28/01/2019 – 28/07/2019 tarihleri arasında Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nde “Spor Şube Müdürü” olarak çalıştım ( Görevlendirme) 28/07/2020- 29/09/2020 tarihleri arasında Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nde “Personel Şube Müdürü” olarak çalıştım ( Görevlendirme) 29/09/2020 - 02/03/2021 tarihleri arasında Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nde “Spor Şube Müdürü” olarak çalıştı ( Görevlendirme) 6,5 yıl Isparta Gönen “Gençlik ve Spor İlçe Müdürü iken bugün Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak göreve başladı.

Mesleki Belgeleri

Basketbol’ da 1992-1995 Yılı TBF İl Hakemi

Basketbol’ da 1996-2014 Yılı TBF D Kasmanı Antrenör

Basketbol’ da 2007-2008 Yılı TBF C Klasmanı Teknik Komiser (Gözlemci)

Futbol’ da 1998-2014 Yılı UEFA B Klasmanı Antrenör

Başarı Belgeleri:

06/06/2000 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür

01/01/2006 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Terfi Ödülü

13/06/2006 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür

26/12/2006 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür

19/06/2008 Valilik’ten Takdirname

10/06/2010 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür

01/01/2011 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Terfi Ödülü

01/03/2011 İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Teşekkür

20-21/04/2012 Gençlik Ve Spor Bakanlığı Ankara II. Spor Çalıştayı Teşekkür

08.04.2016 Gönen Kaymakamlığı Başarısı Belgesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Turizmi Çalıştayı

Kulüp Yöneticiliği;

Isparta Ülkü İlköğretim Spor Kulübü kurucusu ve başkanlığı

Isparta Elit Gençlik Spor Kulübü kurucusu ve başkanlığı

Isparta Merkez Gençlik Spor Kulübü başkanlığı.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)