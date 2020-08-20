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Isparta'da El Emeği Mor Gız Görücüye Çıktı

Isparta'da El Emeği Mor Gız Görücüye Çıktı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 20.08.2020 17:34
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El Emeği Mor Gız Görücüye Çıktı

Isparta’nın simgelerinden biri olan lavanta, el yapımı bebeklerle buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ITSO Kadın Girişimciler Kurulu İşte Kadın Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen kursta el emeği göz nuru “Mor Gız” isimli lavanta bebekleri üretildi. Lavanta demeti üzerinde yapılan bebeklere yöresel Isparta kıyafetleri giydirildi. Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi beraberinde ITSO Başkanı Mustafa Tutar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ile bugün sona eren kursun sergisine katıldı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Hediyelik ve Turistik Ürün Yapımı kursuna katılan 12 kursiyer tarafından tamamen el emeği ile üretilen bebekler İşte Kadın Kooperatifi tarafından satılacak. Sergide kursiyerlere bir jest yapan Vali Seymenoğlu üretilen 100 bebekten 50’sini Valilik adına satın aldı. Geriye kalan 50 bebeği ise ITSO Başkanı Mustafa Tutar satın alarak kadınlara destek oldu.

Göreve geldiği günden beri Isparta merkezinde ve ilçelerinde kadınların kooperatifleşmesini teşvik eden Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada kooperatifleşen kadınların böylesine güzel ürünler ortaya koymasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Vali Seymenoğlu, “Isparta’ya ilk geldiğim günden beri kadınların çalışmasına özellikle de kooperatifleşerek el becerilerini kırsal turizmde bir gelir kaynağına çevirmelerine hep destek vermeye çalıştım ve Isparta’da bu şansı il merkezi ve ilçelerimizde yakaladık. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüklerimiz bünyesinde bulunan öğreticilerimizin de gayretleriyle kadın kooperatifi üyelerimiz kurumlarımızın kurslarına iştirak etmeye başladılar. Bunun sonucunda da ürün çeşitliliği artmaya başladı. Mor Gız bebek de bunlardan bir tanesi. Burada büyük bir emek var, burada beceri var, fedakarlık var hepsi bir araya gelince güzel şeyler çıkıyor. Ancak üretilen hediyelik eşyaların mutlaka piyasada vatandaşla buluşması lazım aksi takdirde hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu anlamda kadın kooperatiflerinin ürünlerini tek bir çatı altında vatandaşlarımıza sunulması kısmında büyük katkılar sunan ITSO Kadın Girişimciler Kurulu İşte Kadın Kooperatifi yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bu tür üretilen ürünlerin de mutlaka kamu kurum ve kuruluşları tarafından, esnafımız tarafından, tüccarlarımız ve sanayicimiz tarafından hediye edilmek üzere satın alınması lazım ki kadın kooperatiflerimize can suyu olsun. Isparta ili kırsal turizmde özellikle iç turizmde son yıllarda epeyce yol aldı. Biz istiyoruz ki yurt dışından özellikle Çin’den gelen basit hediyelik eşyalar değil yöreyi yansıtan, yöre insanının el emeğiyle ortaya çıkan hediyelik eşyalarla bu piyasada olalım istiyoruz. Onun için Mor Gız bebek bunun güzel bir örneği. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hepinizin eline sağlık.” dedi.

Vali Seymenoğlu serginin ardından yeni yerine taşınan İşte Kadın Kooperatifi’nin Damgacı Sokak Gül Köşkü’ndeki merkezine geçti. Burada kooperatif üyelerinin el işi kurslarında ürettiği eşyaların satışının yapılacağı salonu da gezen Vali Seymenoğlu dernek yöneticilerinden bilgi aldı.
 
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