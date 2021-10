EĞİRDİR'DE HAYVANLARI KORUMA

GÜNÜNDE MİNİKLERİN HEYECANI.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün talimatları ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde bir dizi etkinlikler gerçekleşti.Eğirdir cadde ve sokaklarında Eğirdir Belediyesi tarafından can dostlara yem ve su verildi. Eğirdir Limanı'nın misafirleri olan göl kuşları beslendi. Mustafa Çetinkaya ve Gülpembe Ana Okullarında minik öğrenciler can dostlarla buluşturularak hayvan sevgisi aşılandı. Minik öğrenciler kedi, köpek ve tavşanları sevmek için bir biriyle yarıştılar.Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse; 'Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebeti ile limanımızdaki su kuşlarını besliyoruz, Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü yılın her günü sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürüyor. Daimi besleme alanlarına gerek kendi hazırlamış olduğumuz mamalarla beslemeye devam ediyoruz, gerek su kuşları gerekse sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğiz' dedi.Mustafa Çetinkaya Okulu Müdürü Dursun Şenol ise; 'Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma günü, bu güzel günde Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Hayvanlarla çocuklarımızı buluşturdular. Sadece bir gün olarak değil de bu Hayvanları Koruma gününü tüm yıl boyunca hatırlamak gerekiyor. Çünkü hayvanlarında sevgiye ilgiye ihtiyaçları var. İnşallah bunu yıl boyunca yaparız. Tekrar Belediyemize teşekkür ediyoruz, öğrencilerimizi hayvanlarla buluşturup hayvan sevgisini aşıladıkları için.' ifadelerini kullandı.