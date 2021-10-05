Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Betül Şirin, Topluluk Öğrenci Başkanı Türkmenistanlı Murat Kurbanov ve çeşitli ülkelerden üniversitede öğrenim gören öğrenciler Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti.Isparta’da öğrenim gören tüm uluslararası öğrenciler adına Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Topluluk Öğrenci Başkanı Türkmenistanlı Murat Kurbanov, bir ay önce SDÜ’de Uluslararası Öğrenci Ofisinin açılışının yapıldığını söyledi. Kurbanov, “Uluslararası öğrenciler olarak bizleri düşünmeniz mutlu ediyor. Isparta’da 86 ülkeden öğrencimiz var. Yeni gelen öğrencilerimizi havalimanında karşılıyoruz, hiçbir yabancılık hissettirmiyoruz. Isparta dost şehri, şehir gittikçe büyüsün, üniversitemiz de büyüsün. Uluslararası öğrenciler olarak burada hiçbir yabancılık hissetmedik. Başkanım bizim için güler yüzünüz yeterli” dedi.Isparta’ya öğrenim için gelen uluslararası öğrencilere yabancılık hissetmemeleri amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini anlatan SDÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Betül Şirin, üniversitenin dış ilişkiler bölümü olarak kendilerinin de bu topluluğa önayak olmak istediklerini belirtti. Şirin, “Sizin göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı tanışmak istedik. Teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.Ziyaretten ve birçok ülkenin başarılı gençlerini bir arada görmekten dolayı duyduğu mutluluğunu dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üniversitede 86 ülkeden öğrencinin öğrenim görmesinin Isparta ve SDÜ anlamında bir başarı olduğunu kaydetti. Başdeğirmen, “Bir mozaik olmuşuz. Burada almış olduğunuz eğitimi hem kendi ülkelerinizde uygulayacaksınız hem de ülkemizin tanıtımı anlamında bizlerin elçisi olacaksınız. Burada almış olduğunuz eğitimi ülkelerinize taşıyacaksınız. Ülkenize faydalı olacaksınız. Ülkemizden mutlu ve mennunsunuz” dedi.Isparta’da uluslararası öğrencilerin ülkelerine has kültürleri yansıtan etkinlikler de yaptıklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bu etkinliklerin sadece üniversiteye değil, Isparta halkımızla da paylaşılması gerektiği inancındayım” ifadesinde bulunurken, belediye olarak yapılacak etkinliklere destek vereceklerini dile getirdi. Ziyarete gelen öğrencilerin Türkçe konuşmasının da kendisini oldukça memnun ettiğini aktaran Başdeğirmen, “Bizim dilimizi ülkelerinizde konuşabileceksiniz. Türkiye’den gelen işadamlarına, misafirlerinize rehberlik edebileceksiniz. Başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun” şeklinde konuştu.Görüşmenin ardından Afganistanlı öğrenciler tarafından Başkan Başdeğirmen’e ülkelerine özgü özel günlerde kullanılan yöresel kıyafet, SDÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Betül Şirin de yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi sundu. Başkan Başdeğirmen’e Topluluk Öğrenci Başkanı Türkmenistanlı Murat Kurbanov’da tüm dillerde ‘biz bir milletiz’ yazılı plaket sundu.Başkan Başdeğirmen’i ziyarete SDÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Betül Şirin, Topluluk Öğrenci Başkanı Türkmenistanlı Murat Kurbanov ile birlikte öğrenciler Afganistanlı Abdüllatif Rahimi, Ürdünlü Muhammet Türk, Afganistanlı Muhammat Sohaib, Etiyopyalı Abbas Andiya, Iraklı Nurettin Sayyer ve Pakistanlı Aways Narir katıldı.