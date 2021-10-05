Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Türkiye Halter Şampiyonu Mustafa UZUNER’İ Evinde Ziyaret Etti

Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Büyükkabaca Belediye Başkanı Mustafa DURMUŞ ile birlikte 8 - 9 Ağustos 2021 tarihleri arasında Adana ilinde yapılan Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında 54 kg sıkletinde 120 kg kaldırarak Türkiye 1.si olan Mustafa UZUNER’İ evinde ziyaret etti.Kaymakamımız Abdüllatif YILMAZ, Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında Türkiye 1.si olan Mustafa UZUNER’İ ile bir süre görüşerek sohbet etti ve başarılarının daim olması temennisinde bulundu.