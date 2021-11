24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLÇEMİZDE KUTLANDI.

İlçemiz İrfan Kaynak Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan 'Öğretmenler Günü Programı' bugün sabah saat 09.30 Atatürk Anıtına çelenk sunma programı ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu Milli Eğitim çelengini Atatürk anıtına sundu. Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından buradaki program son buldu.Kutlama programı MAREM Konferans Salonunda devam etti. Buradaki programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Daire Müdürleri, Siyasiler, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Oda Başkanları öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmenler günü mesajı okundu. Akabinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu gerçekleştirdi. Armutoğlu konuşmasında; 'Sevgili Öğretmenim, Ülkemin Tükenmeyen Işığı,Günü kutlamadan önce gelin biraz geçmişe gidelim.Tebeşir kokusunda, gülen çocuk gözlerinde, ilk ders heyecanında buluşacağımız günlere…Hatırlayın… Daha üniversite yıllarında içinizdeki biraz umut, biraz endişe, biraz heyecan taşıyan “Yapabilecek miyim?” duygusunu hatırlayın. Henüz o yıllarda yüreğinize işleyen meslek sıcaklığını ve sorumluluğunu. Kendi öğrencilik yıllarınızda o en sevdiğiniz, unutamadığınız öğretmeniniz gibi bir öğretmen olma hedefinizi, ilerde öğretmen olduğunuzda öğrencilerinize söylemek için biriktirdiğiniz kelimelerinizi hatırlayın.Sonra göreve başlamanın haklı gururuyla ilk dersinize girmeniz için çalan okul zilini. Sınıfa giderkenki adımlarınızı. Sizi merakla ayakta bekleyen unutamadığınız ilk öğrencilerinizi… Yıllar sonra öğrencilerinizin başarılarıyla duyduğunuz övünçleri.”Sizden çok şey öğrendim öğretmenim” cümlesinin tarifsiz mutluluğunu. Sınıfınızı, sınıflarınızı… Kapıdan içeriye girerken zihninizdeki, gönlünüzdeki her şeyi kapının ardında bırakışınızı. Öğretmen masanızın hissettirdiği sorumluluk hissini. Konunuzu yetiştirme telaşıyla bakışlarınızla yavaşlatmaya çalıştığınız sınıf saatlerini. Tükenen nefesinizi, kısılan sesinizi. Defalarca iç çekerek en baştan aynı güçle aynı cümleleri tekrar tekrar kuruşunuzu. Her gün, her ders aynı gayretle tükenmeden çoğalttığınızı görmenin keyfini. Her yıl öğrencilerinizle birlikte büyüdüğünüzü, her yıl öncekine göre daha da öğretmen olduğunuzu fark ettiğinizi. Öğrencilerinizi. Kendi çocuklarınızdan ayırmadığınız, bugününü yarınını şekillendirmeye çalıştığınız öğrencilerinizin her gün sevgiyle size bakan çocuk saflığındaki bakışlarını. Çalıştığınız her okulun öğretmenler odasının ruhunu hatırlayın. Duvarda her gün ufka bakan gözlerinden ilham aldığınız başöğretmeni, masada derse yetişme telaşıyla yarım kalan çay bardaklarınızı, ellerinizi ısıttığınız fotokopi makinelerini, aynı mutlulukları aynı dertleri paylaştığınız meslektaşlarınızı, Okuldan dönüş yolunda yorgunluğunuzu dinlendiren “öğretme, büyütme, başarma” tesellinizi. İşe gidiyorum demeyip, okula gidiyorum deyişlerinizi. İşinizi mesleğiniz değil, göreviniz bildiğinizi. Her ne olursa olsun, kim ne derse desin aynı aşkla gönlünüzde hissettiğiniz öğretmenliğinizi hatırlayın.Toplayın tüm yorgun yıllarınızı, her birini en mutlu anlarınıza dağıtın. Yine, yeniden her gününüzü o ilk gününüz gibi yaşayın. Bakmayın zamanın, neslin değiştiğine. Gayeniz aynı, gücünüz aynı, ışığınız aynı ışık. Sözleriniz her daim umudu söylesin, kaleminiz her daim aydınlık geleceği yazsın. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yetiştirdiği nesillerle yaşamaya devam eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bizleri yetiştiren tüm öğretmenlerimize ve bu mesleği tattıran tüm öğrencilerimize selam olsun.' dedi.Daha sonra Emekli Öğretmenler adına konuşan Nejdet Savaş konuşmasına ÖĞRTEMENİME isimli şiirler başladı;'Bilgi demetleri sun, yine bana,Yine yalçın dağlar ötesinden gel.Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,Yine altın çağlar ötesinden gel.Aydınlığa giden sonsuz yollardan,Tomurcuklar açan yeşil dallardan,Bahçedeki taze, solmaz güllerden,Baharlarla bağlar ötesinden gel.Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,Uzat maviliği şeffaf saraydanBuketler dererek bize uzaydan,Göklerden al tuğlar ötesinden gel.Milletime doğan şafaklarla şen,Şehitler yatağı topraklarla sen,Irkıma şen veren bayraklarla senTarihler, otağlar ötesinden gel….(Süleyman ÖZBEK)Sayın Kaymakamım, Sayın Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokolün değerli Üyeleri, Saygıdeğer Emekli arkadaşlarım geleceğimize yön veren çalışan genç ve dinamik öğretmen kardeşlerim, eğitim çalışanları ve geleceğimizin teminatı çiçeklerim sevgili öğrencilerim kıymetli davetliler. Basınımızın mümtaz temsilcileri.Bugün 24 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millet Mekteplerinin başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Bugün, 24 Kasım 1981’den 2021 yılına 40 yıldır “Öğretmenler Günü” olarak kutlanan gündür. hoş geldiniz der saygılar sunarımÖğretmen, yeri doldurulamaz öğretici, bilgiye ulaşmada rehber, kıymet biçilemeyen varlık, geleceğin ve idealin üstadı, medeniyetlerin kurucusu, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insanıdır. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, amaca ulaşma ve hizmet mesleğidir. Baş döndürücü hızda gelişimin olduğu bir çağda öğretmenlik bir hayat biçimidir. Öncelikli işi, öğretmekten çok eğitim olan kalıcı davranış değiştirme sürecinde, kişinin gelişmesine imkân vererek, hayata hazırlayan, sevgi ve sabır mesleğidir. Öğretmen olmak; Farkındalığın ne demek olduğunu bilmek, bunu anlatabilmektir. Topluma yön vermeye çalışmaktır. “Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” diyen büyük önder Atatürk’ün izinde yürümektir. Öğrencilerinin okul hayatı dışındaki sorunlarıyla ilgilenip, çözümler bulma çabası içine girmekte, onların kalplerine dokunduğu gibi hayatlarına da dokunmaktadır. Onlar için her şey olmaktadır. Şartlar ne olursa olsun, yılmayan, Milli ve manevi değerleri benimseyerek, iyi insan yetiştirme telaşında olan, mücadeleci öğretmenlerimizi minnet duygularıyla selamlıyor,Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ifadesiyle;Muallimim diyen olmak gerektir,İmanlı, Edepli, Liyâkatlı ve sonra Vicdanlı,O, Rabıtayla bulur bulursa bu Millet Felâh,O, Bir çözüldü mü her şey biter Maazallah.Sözlerime son verirken Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit olan ebediyete göç etmiş öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyor. Onların hatırası önünde saygıyla eğiliyor. Tüm Emekli çalışan Öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü” nü bir kez daha kutluyor. Emekli olan arkadaşlarıma yeni hayatlarında Sağlık ve mutluluklar ,Mesleğe yeni katılan ve çalışan Öğretmenlerimize, Eğitim çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ederek saygılar sunarım. Hoşça kalın Sağlıklı Kalın.' ifadelerini kullandı.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise yaptığı konuşmada; ' Eğitim ordumuzun Fedakar neferleri olan öğretmenlerimizi, kendilerinin bilgelik ve fazilet misyonuna adanan 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle tebrik ediyorum.Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktır. Büyük Önder Atatürk “Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer kişileridir.” Veciz ifadesi ile öğretmenlik mesleğinin kutsallığını belirtmiştir.Başöğretmen Atatürk,” Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.“ diyerek topluma yön vermede öğretmenlere olan inancını ve güvencini belirtmiştir. Fikri hür vicdanı hür nesillerin yetişmesi için, her türlü zorluğu aşarak gençlerimizi yarınlara en güzel şekilde hazırlayacağınıza inanıyorum.Türkiye’nin hedefi, “geleceğin güvencesi “çocuklar ve gençleri, hızla değişen bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun yetiştirmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Ulusunun eğitim düzeyindeki nitelikli yükseliş, dünya ülkeleri arasında yaşanan rekabet ortamında, Ülkemizin ön sıralarda yer almasını sağlanacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Gününü kutluyor, sizlerin şahsında tüm öğretmenlere sağlık, ebediyete intikal etmiş olanlara rahmet diliyorum. “ dedi. Konuşmasını Cahit KULEBİ'nin şu şiirleriyle bitirdi.Yurdumuzun uçsuz bucaksız,Gökte yıldız kadar köylerimiz var.Ama uzak, ama harap, ama garipsiAlın benim gönlümden de o kadar.Uzak köylerimizde kuşlar gibi,Her sabah çocuklar size uçar.Ama küçük, ama büyük, ama güleçAlın benim gönlümden de o kadarSiz kara göklerin yıldızları,Işıtın yurdumuzu sabaha kadarAma düşe kalka, ama yiğit, ama umutluAlın benim gönlümden de o kadar.Cahit KULEBİEmekli öğretmenler Nejdet Savaş ve Nihal Polat'a günün anısına plaket ve belgelerini Kaymakam Adem Çelik takdim etti.Geçtiğimiz yıl vefat eden Eğirdir'in simge isimlerinden okul müdürü Ali Rıza Akbay'ın kendisi gibi öğretmen kızı Hanife DOĞAN'a günün anısına 'bir vefa abidesi ve adanmışlık ruhuyla eğitime hizmet ederken aniden aramızdan ayrıldın. Seni unutmayacağız. Ruhun Şad Olsun' yazılı plaketi Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK takdim etti. Ali Rıza Akbay'ın anısına gösterimi yapılan slayt sırasında kızı Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Hanife Doğan gözyaşlarına hakim olamadı.Şiirlerin okunması, Piyes Gösterisi ve Video sunumunun ardından program son buldu. Program sonunda Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök İlçemizde görev yapan öğretmenlere hediye takdiminde bulundu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)