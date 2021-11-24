*TED’de Dünya Erkekler Günü Kutlaması*

TED Isparta Koleji’nde bu hafta “19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü Kutlaması” yapıldı.Yetmişin üzerinde ülke tarafından desteklenen ve kutlanan Dünya Erkekler Günü kapsamında okulumuzda çalışan erkek öğretmenlerimiz ve çalışanlarımıza Erkekler Gününün amacı, önemi ve günün temsil ettiği cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi üzerine cinsiyet eşitliğinin vurgulandığı konuşmalar gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından günün anısı için hazırlanan farkındalık rozetleri okul idarecilerimiz tarafından erkek öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza hediye edildi.