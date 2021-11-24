'UNUTSALARDA UNUTULMAYACAKLAR'

Alzheimer Derneği üyeleri tarafından Alzheimer hastalığının farkındalığı ve bilinmesi amacıyla “Unutsalarda Unutulmayacaklar” adlı tiyatro gösterimi gerçekleşecek.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök “önemli bir geriatrik hastalık bunu halkımıza anlatmalıyız, görsel hafızamıza kazımalıyız, SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Yaşlı Bakım Programı hocamız Faruk Yaşar Gürdal’ında katkılarıyla güzel bir tiyatro gösterimi olacak” dedi.Tiyatro Gösterimi 6 Aralık 2021 tarihinde Saat:20.00 da Kervansaray Düğün ve Konferans salonunda ücretsiz olarak gösterilecek.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)