EĞİRDİR MYO ÖĞRENCİLERİNDEN BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Eğirdir Meslek Yüksekokulu öğrencileri Belediye Başkanı Veli GÖK’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Isparta-Eğirdir gidiş dönüş ulaşımı imkanı sağlayan Belediye Başkanı Veli GÖK’e her gün 4 sefer halinde gerçekleştirilen servis hizmetinden çok memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler, Belediye Başkanı Veli GÖK’ün yalnız ulaşım noktasında değil sanatsal, sosyal, kültürel, turizm gibi tüm alanlarda bir çok hizmeti kendilerine sunduğunu, öğrenci-ilçe halkı birlikteliğini sağladığını ve eğitimin kalitesinin artması adına her alanda işbirliği içerisinde olduğunu vurguladılar.Eğirdir Meslek Yüksekokulu öğrencileri ziyaret sonunda Belediye Başkanı Veli GÖK’e çiçek takdim ettiler.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Eğirdir’de yüksek öğrenimlerini gören öğrencilerin Eğirdir’in misafiri olduğunu belirterek her zaman her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz, bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum, dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)