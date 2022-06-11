Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün geçmiş yıllarda turizm adına yaptığı çalışmalar Eğirdir’e grup ve turların gelmesine vesile oluyor. Eğirdir’in tarihi ve doğal güzelliklerini gezen misafirler hem ilçeden alış veriş yapıyor, hem de gün boyu Eğirdir’in eşsiz güzelliğinin ve havasının tadını çıkarıyor.Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu üyesi öğrenciler Prof. Dr. Mustafa Bulba ile birlikte 70 kişilik grupla Eğirdir’e geldiler. İlk olarak Eğirdir Akpınar Köyünde Seyir Terasını gezen misafirler daha sonra Eğirdir Kalesi, Eğirdir Evi, Eğirdir Hızırbey Camii ve Eğirdir Dündarbey Medresesini gezdiler. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ünde katılımı ile Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde bir araya gelen arkeologlar misafirperverliğinden dolayı başkan Veli Gök’e teşekkür ettiler. Başkan Veli Gök’ün hediye takdiminde bulunduğu ve hatıra fotoğrafı çektirdiği aralarında gazetecilerinde olduğu arkeolog grubu ilçemizden memnun ayrıldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)