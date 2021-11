Eğirdir Belediye Meclisi Belediye Başkanı Veli Gök'ün başkanlığında Kasım ayı birleşimlerine tüm hızıyla devam ediyor.Eğirdir Halk eğitimi Merkezi müdürlüğünün çalışma alanları ve faaliyetleri Eğirdir Belediye Meclisi’nde anlatıldı.8 Kasım pazartesi günü Eğirdir Belediye Meclisi Başkan Veli Gök'ün Başkanlığında, Kasım ayı birleşimlerine Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sunumlarına Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü sunumu ile devam edildi. Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal güzel bir sunum yaparak çalışmalarını anlattı.Sunumuna, Halk Eğitimi Merkezinin birçok faaliyetlerinde desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Veli Gök’ün şahsında tüm belediye personeline ayrı ayrı teşekkür ederek başladı.Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Şanal, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezinin çalışmalarını, istatistiki verileri sunarak başladı. Geçen yıl açılan 57 kursta 2740 kursiyere eğitim vererek sertifika düzenlediklerini, sadece yaz döneminde 1071 öğrenciye spor, müzik, sanat alanında 1071 öğrenciye ulaştıklarını, bu yıl için son iki ay içerisinde 40 adet kursta 1049 kursiyere kurs tanımladıklarını, bir kısmının tamamlandığını, devam eden kursların olduğunu ve gelen taleplerle hızlı bir şekilde kurs planladıklarını söyledi.Halk Eğitimi Merkezimizin açılan kurslarını detaylı bir şekilde açıklayan müdürümüz, önümüzdeki kısa zamanda açılacak kurslarla ilgili bilgilendirme yaptı.Pandemi döneminde Tamamen gönüllü olarak kurslarımızda ve evlerde usta öğretici arkadaşlarımız ve kursiyerlerimizle beraber 150 bin maske diktiklerini, bunları Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanlığımıza teslim ettiklerini söyleyerek emeği geçen arkadaşlara teşekkür etti.Halk Eğitimi merkezlerinin vizyonunun sadece kurs açmak değil, kurslar sonunda aile ekonomisine katkı sağlayabilecek kişileri yetiştirmek olduğunu, bunun da el sanatları kurslarında eğitim gören kursiyerlerin kurs süresince ve kurs bittikten sonra yaptığı birbirinden güzel ürünleri Eğirdir kaymakamlığımızın ve Eğirdir belediyemizin kurumumuza kazandırdığı standda teşhir ettiklerini ve satışını kursiyerler adına takip ettiklerini söyledi.Bunun yanında Yine Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik’in talimatları ve Eğirdir Belediye Başkanımızın desteği ile kurumumuzda Halı Atölyesinin kurulacağını, bu atölyede devamlı kurs açılacağını, İŞKUR İl Müdürlüğünün de kursiyerlere destek vereceğini, kursta 20 kişinin eğitim alacağını böylece 20 ailenin istihdam edilmiş olacağını söyledi.Halk Eğitimi Merkezlerinin kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı tanıtmak ve yaymak gibi de görev ve sorumluluklarının olduğunu bunun için zaman zaman sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini söyledi. Müzik grupları ile konser verdiklerini, tiyatro çalışmaları yaptıklarını, Folklorumuzu tanıtmak amacıyla yarışmalara katıldıklarını, farklı spor dallarında müsabakalar düzenlediklerini böylece Her daim çalışan, fiziken ve ruhen hazır yetenekleri keşfettiklerini söyledi. Bunun içim İlçe milli eğitim müdürlüğü başta olmak üzere Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışma yaptıklarını belirtti.Toplantıyı güzel bir sürprizle bitireceğini toplantı başında açıklayan Ali Şanal, “ Ben bir Eğirdir Gönüllüsü, memleket sevdalısı olarak Eğirdir'imizin tanıtımına katkı, turizmine destek amacıyla bana verilen görevlerimin yanında her zaman güzel işler yapmak istemişimdir, gelecekte güzel ve kalıcı izler bırakabilirsem ne mutlu bana!” diyerek sözüne devam eden Müdürümüz Ali Şanal, Halk Eğitimi Merkezimizin öncülük ettiği tamamen fahri olarak çalışan İlçemiz ve ilimizdeki özverili, fedakar öğretmenlerimizden oluşan topluluğun cennet Eğirdir'imizin tanıtıldığı güzel bir türküyle klip çektiklerini söyleyerek klibi meclise izletti. Eğirdir Halk Eğitimi merkezimizin youtube kanalında da bulunduğunu oradan izleyebileceklerini belirtti. Sunum bittikten sonra soru cevap bölümüne geçildi.Başkan Veli gök, Halk oyunlarının Halk Eğitimi merkeziyle özdeşleştiğini, Belediye çalışanlarımızdan da acilen bir ekibin kurularak Halk oyunları eğitimi almalarını ve her daim hazır olmaları talimatını verdi. Başkan Veli Gök, İstihdam ile çalışmaları nedeniyle Halk Eğitimi merkezine teşekkür ederek, çalışmalarını bu yönde artırmalarını tavsiye etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)