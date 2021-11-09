Türkiye Cumhuriyeti Devlet’in kurucusu büyük dahi, komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk ‘ün aramızdan ayrılışının 83.yılı aşağıdaki esaslar dahilinde alınacaktır.GENEL ESASLAR:1-Büyük kurtarıcımız Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk, aramızdan ayrılışını 83.yılında 10 Kasım 2021 Çarşamba günü yapılacak törenlerle anılacaktır.2-Bütün okular,10 Kasım 2021 Çarşamba günü görevli öğretmen ve öğrencilerim katılımıyla kendi bünyelerinde anma programları icra edecektir.3-10 Kasım 2021 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruşlarıyla özel teşekküller, saat 09.05’te bayraklarını yarıya indireceklerdir.4-“Atatürk Haftası” etkinlikleri tüm okul ve kurumlarımızca icra edilecektir.ÇELENK SUNMA TÖRENİ:1-Çelenk sunma törenine protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile halk katılacaktır.2-Çelenk sunma töreni katılan kişi ve kuruluşlar saat 08.45’te kaymakam, mahallin en büyük komutanı, belediye başkanı, dair amirleri, diğer resmi ve özel kuruluşların başkanları, ilk ve orta dereceli okullar ve halkımız, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma üzere” Hükümet Meydanı’nda yerlerin almış olacaktır.3-Çelenkler, resmi bayramlar ve anma törenlerinde anıtlara sunulacak çeleklerin hazırlanması, taşınması ve sunulması hakkındaki 7/7058 karar sayılı yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanıp sunulacaktır. Çelenge katılanlar ve sunanlar ilgili yönetmenliğe uygun kıyafetle gelecektir (takım elbise ve kravatlı).4- Saat 09.00’da çelenkler Atatürk Anıtı’na sunulduktan sonra Büyük Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saat 09.05’te “2” dakikalık saygı duruşu esnasında araçlar sirenleri çalacaklar daha sonra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Bozaykut komutasında Sarıidris Ortaokulu Müzik Öğretmeni Hasan Akbaba tarafından İstiklal Marşı söylenirken gönderdeki bayraklar yarıya indirilecektir.ÖZEL ANMA PROGRAMI:Özel anma programı Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü (MAREM) Salonunda 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren Mavi göl MTAL ile Eğirdir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı program icra edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.