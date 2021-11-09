‘‘Isparta’nın Kültürel Mirasının Yeni Nesillere Aktarımı’’ Adlı Proje Gerçekleştirildi

“TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği öğrencisi Feyza USTA ve akademik danışmanlığı öğretim elemanı Öğr. Gör. Bedia Ümmü GAFAR tarafından yürütülen ‘‘Isparta’nın Kültürel Mirasının Yeni Nesillere Aktarımı’’isimli proje gerçekleştirilmiştir.“TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” tarafından desteklenen ‘‘Isparta’nın Kültürel Mirasının Yeni Nesillere Aktarımı’’isimli projede, Isparta’nın somut ve somut olmayan kültürel mirasının genç nesillere aktarımı amaçlanmıştır. Proje amacı kapsamında, Z kuşağına mensup bireylere tarih bilincini aşılamak ve kültürel değerleri aktarmak için Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi’nde yabancı dil ağırlıklı öğrenim gören öğrencilere Isparta’nın kültürel mirası tanıtılmıştır. Bu kapsamda, Isparta sınırları içerisinde yer alan Ertokuş Bey Medresesi, Ayastefanos Kilisesi, Eğirdir Kalesi, Dündarbey Medresesi, Men Tapınağı, Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Yazılı Kanyon Saint Paul Yolu ve Isparta’nın sembolü olan elma bahçelerine gezi düzenlenerek öğrencilere hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde anlatımlarla Isparta ilini daha yakından tanıma fırsatı sunulmuştur. Bunlara ek olarak, öğrencilerin elma toplamaya yardım etmesi sonucunda farklı bir deneyim kazandıklarını da söylemek mümkündür. Ayrıca yapılan geziler rehber eşliğinde gerçekleştirildiğinden dolayı öğrencilerin “rehberlik” mesleğine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve ilgilerinin artması sağlanmıştır. Diğer taraftan öğrenciler, Isparta’da yaşamış olan uygarlıklarla ilgili yeni bilgiler edinmiş ve Isparta’nın Hititler, Frigyalılar, Persler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıklara ev sahipliği yaptığını öğrenmişlerdir. Gezi sonunda öğrenciler, gezi süresince edindikleri bilgileri çevreleriyle paylaşacaklarını ve Isparta’nın daha iyi tanıtılması için iyi birer rehber olmak istediklerini belirtmişlerdir.