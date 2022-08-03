Eğirdir Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Balkırı Köyünde yaklaşık olarak 3 yıldır çeşitli meyveleri (Elma, Erik, Kayısı, Vişne, Kiraz, Cennet Elması vd.) doğal olarak kurutup, halkımızın tüketimine sunan genç girişimci kardeşimiz Hilal Çevik ve kendisine yardımcı olan Balkırılı kadınlarımıza ziyarette bulundu.Kadın girişimcilerin meyve kurutma işleminin ilk aşaması olan meyve parçalama işlemini inceleyen Kaymakam Çelik, biryandan da köylü kadınlarımızın sorunlarını dinledi.Hilal Çevik’ten yaptığı bu girişimle ilgili olarak bilgi alan Kaymakam Adem Çelik, girişimcimizin sorun ve isteklerini dinleyerek “Eğirdir Kaymakamlığı olarak her zaman çiftçilerin ve genç girişimcilerin yanında olduğunu, özellikle aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan çalışmalara destek vereceklerini” belirtti.Ayrıca Kaymakam Adem Çelik bu ziyarette kendisine eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen’e, Hilal Çevik hanımefendinin ihtiyacı olan soğutma odasının temini için çeşitli kurum ve kuruluşların (TKDK, BAKA, Kırsal Kalkınma gibi) destek çağrılarının takip edilerek, proje çalışmalarına ağırlık vermeleri konusunda, Muhtar Adil Özdemir’ e de, köyle ilgili sorunların giderilmesi için gerekli talimatları verdi.Köylü kadınlarımızın hazırlamış olduğu çeşitli ikramların tadına baktıktan sonra Kaymakam Adem Çelik Balkırılı Kadınlarımıza kolaylıklar dileyerek Balkırı Köyü’nden ayrıldı.