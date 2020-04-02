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Çarpıcı analiz! Koronavirüsün sıfır noktasında 700 Bin vaka böyle önlendi

Çarpıcı analiz! Koronavirüsün sıfır noktasında 700 Bin vaka böyle önlendi
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Sokağa Çıkma Yasağı Virüsün Sıfır Noktasında 700 Bin Vakayı Önledi
Uluslararası bilim insanlarının yaptığı ortak araştırma sonucunda, corona virüsün ortaya çıktığı yer olan Wuhan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sayesinde 700 bin yeni vakanın önlendiği belirlendi.

Araştırmada hastalığın ilk ortaya çıktığı Wuhan’da alınan sert tedbirlerin, çevre kentlerde gerekli önlemlerin alınabilmesi için 50 gün zamandığı kazandırdığı bilgisi yer aldı.

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırma grubundan Christopher Dye, salgının tespit edildiği 50’inci gün olan 19 Şubat'ta, Çin’de tespit edilmiş 30 bin vaka olduğunu belirterek,  "Wuhan’da sokağa çıkma yasağı ve OHAL ilan edilmemiş olsaydı, Wuhan dışında 700 binden fazla yeni vaka olabilirdi" dedi.

Bilim insanlarının virüsün yayılmasını inceleyen araştırması vaka hikayalerine, sağlık kurumları ve cep telefonu operatörlerinden aktarılan vakaların konumlarıyla ilgili verilere dayanıyor.

ABD Penn State Üniversitesinden Biyolog Ottar Bjornstad, cep telefonları sayesinde elde edilen konum bilgilerinin çok geniş veri sağladığını belirtti. 

Bjornstad, "Analizlere göre, 23 Ocak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte virüsün yayılmasının ciddi ölçüde sınırlandırıldığına" dikkat çekti.

Pekin yönetiminin Wuhan’nın dış dünya ile bağının tamamen koptuğu 23 Ocak kararı çok sert bir önlem olarak değerlendirilmişti.

 Ancak halihazırda dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sokağa çıkma ve sosyal yaşam kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

Johns Hopkins Üniversitesi verlerine göre şimdiye kadar 850 bin kişide yeni tip corona virüs tespit edildi. 

40 binden fazla kişi de virüsün yol açtığı solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
 
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