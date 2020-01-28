TARSİM tarafından Senirkent'te, üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Başkan Vekilimiz Ahmet AY, Ak Parti Senirkent İlçe Başkanı Hüseyin Dursun BALIM, Ak Parti Senirkent İl Genel Meclis Üyesi Ayhan UMUTLU, Ziraat Odası Başkanı Nuri YALÇIN, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları ve üreticilerin katıldığı toplantıda, TARSİM Antalya Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Gökçe Kahraman TÜKETMEZ, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin işleyişi ve 2020 yılında uygulamaya alınan yenilikler, branşlar ve teminatlar hakkında bilgi verdi, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.