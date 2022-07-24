Bisiklet festivali Isparta’mıza değer kattı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3. Isparta Uluslararası Bisiklet Festivaline yurtdışı ve yurtiçinden katılan bisikletçilerle Kirazlıdere Sosyal Tesislerde bir araya geldi. Şehrin tanıtımına katkı sunan bisikletçilerle sohbet eden Başkan Başdeğirmen gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan festivale ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Festivale katılan bisikletçiler Isparta’nın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, destekleri için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bisikletçiler tarafından gül esintisi hatıra bisiklet forması hediye edildi.TIEB İl Temsilcisi, BİFESTDER Başkanı Mehmet Döner, Uluslararası Bisiklet Festivaline vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Döner, “Sayın Başkanım sayenizde 3’üncü kez bu festivali gerçekleştiriyoruz. Bu festivalin devam etmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz” dedi.Bisikletçiler de Isparta’yı çok beğendiklerini belirterek, şehrin keşfedilmesi gereken birçok yerinin olduğunu söyledi ve Belediye Başkanı Başdeğirmen’e verdiği emeklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de bisikletçilerin Isparta’ya çok güzel değerler kattığını söyledi. Isparta’nın güzelliklerini farklı illerden gelen katılımcılarla paylaşmalarının kendileri için önemli olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Şehrimizi gezen arkadaşlarımız Isparta’yla ilgili çok güzel sözler söylediler. Bu da beni Belediye Başkanı olarak memnun etti. Güzel sözleri duymak kadar başka bir kazancımız olamaz. Sizlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Uluslararası Bisiklet Festivalinin bu sene ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Festivalde bazı eksikliklerimiz olabilir. Gelecek yıl o eksiklikleri de gidererek birlikte olmak isteriz. Turlarınızda çok fotoğraflar çektiniz. Sizlerden ricamız bu fotoğraflarınızı paylaşarak şehrimizi anlatmanız. Isparta Belediyesi ve Ispartalılar olarak bizler de misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Forma hediyenize teşekkür ediyorum, en güzel yere asacağımı belirtmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.