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Eğitim şehri Isparta yeni bir kütüphane daha kazandı

Eğitim şehri Isparta yeni bir kütüphane daha kazandı
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Eğitim şehri Isparta yeni bir kütüphane daha kazandı
Isparta Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ‘Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi’ kapsamında belediyenin Kültür Merkezine Halk Kütüphanesi yapıldı. 3 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin açılışı Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti İl Başkan Vekili Ömer Parlak, parti teşkilatı, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Isparta Belediyesi olarak gençlerin eğitimine her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Spor, kültür hem de eğitim anlamında elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Eğitim için önemli yerlerden biri okullarımız. Okullarımızı da destekleyici altyapıların olması gerekiyor, bunlardan biri de kütüphanelerimiz. Isparta’mız ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğretimi anlamında genç nüfusu muhafaza eden bir il.  Gençlerimizin daha güzel derslerini çalışabilecekleri yerlere ihtiyaçları olduğunu düşünerek Belediyemizin Kültür Merkezine önemli bir kütüphane alanı ayırdık” dedi.  
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle kütüphanenin tefrişatının yapıldığını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Geri kalan kısmında her türlü hizmet belediyemize aittir. Tabi bu yeterli değil. 160 bin genç nüfusa sahip bir iliz. Daha fazlasını yapmak için projelerimizi hazırladık ve ihalelerine çıktık. İlk etapta 250 bebek ve çocuğun içerisinde bulanabileceği projenin ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde inşaat ihalesini gerçekleştireceğiz ve kütüphanemizin yapımına başlayacağız. 1500 kişilik üniversite ve ortaöğretim öğrencimize destek verecek, içerisinde iletişim merkezlerinin de olacağı kütüphanemizin projeleri hazırlanıyor. Bu kütüphaneyi de şehrimize kazandırmış olacağız. Eğitim şehriyiz, üniversitelerimiz var onun için altyapıları oluşturmak zorundayız” görüşlerinde bulundu.  
Belediye Kültür Merkezinde her gün bir çok etkinliklerin düzenlendiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Hepsi çocuklarımız ve gençlerimiz için düzenlenen etkinlikler. Çalışma alanları, eğitimler, farklı yarışmalar düzenleyerek gençlerimizin eğitimde daha fazla başarılı olmaları için mücadeleye devam ediyoruz. Sayın valimizin ve bakanlığımızın destekleriyle daha güzellerini yaparak Isparta’nın eğitimde önünü açmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kütüphanemiz şehrimize hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.
Kütüphane içerisinde eğitimci-yazar merhum Sümer Şenol adına da okuma köşesi oluşturulduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sümer Şenol hocamız, Isparta’mızın eğitimcisi, yazarı, şehrimizin tarihiyle alakalı kitap yazan bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Sümer Şenol’un ismini burada yaşatmak için Sümer Şenol Okuma Salonu şeklinde farklı konseptle özgeçmişi ve kitaplarıyla bir köşesini hazırladık. Bu şekilde kendisini anıyor ve Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.
Isparta Valisi Aydın Baruş’ta, şehrin genç nüfusuyla gurur duyduklarını belirterek, gençlerin Isparta’nın gücüne güç katacağını söyledi. Vali Aydın Baruş, “Gençlerimiz her zaman kitap okumak ve sınavlara hazırlanmak için ferah mekanlara ihtiyaç duyuyorlar. Benim de önem verdiğim konulardan biri gençlerimizin böyle mekanlara kavuşmalarıdır. Şehrin her tarafına yayarak böyle mekanlara sahip olması çok önemli. Çünkü eski kütüphane denildiğinde ödünç kitap aldığımız, sonra onu teslim ettiğimiz kitap okumaya gittiğimiz yer olarak anlaşılırdı. Artık kütüphaneler öyle değil. Kütüphaneler daha modern anlamıyla hem gençlerimizin yazılı ve dijital kaynaklara ulaşabildiği hem de araştırma yapabildiği, sınavlarına rahatça hazırlanabildiği yerler oldu. Belediyemiz Kültür Merkezinde çok rahat bir mekanı kütüphane haline getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın iç tefrişatı yapmasıyla birlikte bu kütüphanemiz Isparta’mıza kazandırılmış oldu. Gençlerimizin burada hazırlanarak sınavlar ve diğer faaliyetlere güzel imzalar atacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimize verdiğimiz önemi bir kez daha göstermiş olduk. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün verdiği rakamlara göre iller sıralamasında Isparta 29 kütüphaneyle 6’ıncı sırada yer alıyor. Gurur verici bir olay. Bu rakam Isparta’nın gençlere ve eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Kütüphanemizin gençlerimize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sümer Şenol büyüğümüzün de okuma köşesinde ismini yaşatmış olacağız. Isparta’mızın kültür hayatına, fikir hayatına hizmet eden yazarlarımızın, düşünürlerimizin, araştırmacılarımızın isimlerini değişik açtığımız tesislere verilmesi noktasında hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Belediyemiz de bu hassasiyeti gösterdi. Güzel bir işbirliği ile hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim burada güzel bir tesis kazandırdık. Allah hayırlı etsin” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kütüphanenin açılış kurdelesi kesilirken, ardından kütüphane içerisindeki ders çalışan ve sınavlara hazırlanan gençlere kitap hediye edildi.
 
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