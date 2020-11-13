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“Bir Umut Da Sen Ol” Projesi Kapsamında Hazırlanan Koliler İzmir’e Gönderilmeye Hazır

“Bir Umut Da Sen Ol” Projesi Kapsamında Hazırlanan Koliler İzmir’e Gönderilmeye Hazır
TÜRKİYE
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“Bir Umut Da Sen Ol” Projesi Kapsamında Hazırlanan Koliler İzmir’e Gönderilmeye Hazır

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Isparta Şubesi ortaklığı ile başlatılan Gülçiçek Anaokulu Müdürlüğünce yürütülen “Bir Umut Da Sen Ol” projesi kapsamında İzmir’de depremden etkilenen, evlerini eşyalarını kaybeden çocukların acılarını bir nebze de olsa unutturabilmek adına bölgeye gönderilmek üzere oyuncak toplama kampanyası düzenlenmiştir. Projeye birçok okul destek sağlamış olup oyuncaklarla birlikte öğrencilerimizin yaptığı sevgi mesajlı resimler de koyularak kolilerimiz bölgeye gönderilmek üzere hazırlanmıştır. Projeye Fatih Anaokulu, Süleyman Demirel Anaokulu, Şevket Demirel Anaokulu, Hızırbey Anaokulu, Yenice Anaokulu, Mustafa Gözütok Ortaokulu, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eğirdir Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eğirdir Atatürk İlkokulu ve KADEM Isparta Temsilciliği destek vermiştir.

ISPARTA MEM

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