BEHŞEHİR'DE ASIRLARDIR KUŞAKTAN KUŞAĞA GEÇEN TARHANA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Tarhana; Yavuz Sultan Selim Han Mısır’a sefer düzenleyecek özel ulağını Beyşehir’e Karlıoğlu Sinan Bey’e gönderir. Karlıoğlu Sinan Bey; Beyşehir sancak beyi Yavuz Sultan Selim Han’ın en güvendiği cesur ve kahraman bir askerdir. Sefer için hazırlıklara başlamasını söyler. Çöl geçilmesi lazım. İstanbul’da padişah uzun süre dayanacak yiyecek için araştırma yapılmasını ister. Saray mutfağı uzmanları peksimeti bulurlar. Beyşehir’de ise Karlıoğlu Sinan Bey içerişehir mahallesine kazanlar kurdurur. Doyurucu ve besin değeri yüksek yoğurt, ayran yapılır ve yağ, bulgurla kazanlarda kaynatılır. Tarna (tarhana) yapılır.Beyşehir suvari alayı Karlıoğlu Sinan Bey de bu savaşa katılır. Çöl geçilir. İstanbul’da yapılan peksimet çöl sıcağında 1 hafta içerisinde bozulur. Beyşehir’in Tarhanası o ortamda bir ay bozulmaz. Bir ayın sonunda ıslatılarak tekrar yenir ve uzun süre dayanır.Çöl geçilirken padişah Yavuz Sultan Selim Han bazen atın üstünde bazende yürüyerek gider. Sürekli bunu yapan padişaha sağ kolu olan Karlıoğlu Sinan Bey sorar. Padişahım bazen atın üstünde bazen de yürüyorsunuz. Bir tedirginlik mi var? Siz attan inince askerde yürüyor. Bunun sebebi nedir? diye sorar. Yavuz Sultan Selim Han, Sinan Bey ve askerlere dönerek; "Görmüyor musunuz önde Peygamber Efendimiz (S.A.V) yürüyor. Ben nasıl atın üstünde giderim" der.Bu savaşta Karlıoğlu Sinan Bey ve Beyşehir suvari alayını durdurmak mümkün mü? Çok büyük kahramanlıklar gösterirler. Savaş meydanında Karlıoğlu Sinan Bey ve Beyşehir suvari birliğinin tamamı şehit olur. Padişah Yavuz Sultan Selim Han bu kahraman askerin şehit oluşuna çok üzülür. İlk kez bir padişah bir askerin cenaze namazını bizzat kıldırmıştır. Bu da Beyşehir Sancak Bey'i Karlıoğlu Sinan Bey'dir.Bizler böyle ecdadın torunlarıyız. O günden bugüne bu efsane dillerde dolanır. Bizim tarhana gurbete azık olarak katılır.Küp içinde 2 yıl bozulmadan kalabilir.KAYNAK: BEYŞEHİR