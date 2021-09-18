SÜTÇÜLER'E BAĞLI KÖYLERİNDE SU VE YOL PROBLEMİ DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, "Sütçüler ilçemize bağlı köylerde ve mahallelerde su yok, yol yok. Vatandaşlarımız 6-7 km mesafeden su taşıyor. Bu sorunların acilen çözülmesi halkın mağduriyetinin çözülmesi lazım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, günlük ihtiyaçlarını gidermek için 6-7 km mesafeden su taşımak zorunda kalan Sütçüler ilçesi Karadiken köyüne bağlı Kızılbölük Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Bölgede yaşanan su sıkıntıyla ilgili yerinde incelemelerde bulunduklarını dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, "Sütçüler ilçesi Karadiken köyüne bağlı Kızılbölük Mahallemizde yaşanan su sıkıntıyla ilgili yoğun şikayetler aldık. Bizlerde yaşanan su sıkıntısını yerinde incelemek istedik. 2021 yılında vatandaşlarımız içme sularını tankerler ile köy meydanından taşımak zorunda kalıyor. Su en temel ihtiyacımız değil mi?" dedi.

Karadiken köyünde olduğu gibi bir çok köyde yol ve su problemi yaşandığına dikkat çeken Başkan Yalım Halıcı, "Bizler buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu insanların feryadına kulaklarınızı tıkamayın. Taşıma su ile değirmen dönmez. Biran önce burada yaşanan su ve yol probleminin çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz. Sütçüler'de yaşayan vatandaşlarımız mağdur durumdadır. Bu sorunu çözecek olan, icra makamında olup yapacak olan sizlersiniz. Eğer yapmayacaksanız da bırakın bizim iktidarımız da çözüm üretelim. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde, dünyanın hızla geliştiği bir süreçte susuzluk ve yol problemi yaşanması 2021 yılında kabul edebileceğimiz bir durum değil" şeklinde konuştu.

Beydilli köyündeki yeni üyelerin rozetlerini takan İl Başkanı Yalım Halıcı, parti yöneticileri ve ilçe teşkilatları, köy kahvesinde bulunan vatandaşlar ile sohbet etti ve Sütçüler'e özgü kekiğin tadına baktı.

İl Başkanı Yalım Halıcı, üye katılım töreninde bulunan vatandaşlara CHP'nin çözüm önerini anlatan ve vatandaşın sorunları hakkında sık sık not aldırdı.