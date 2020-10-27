Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 1,2,3,4,5. Dan siyah kuşak sınavları 25.10.2020 tarihinde pandemi kurallarına uyarak, yaklaşık 200 sporcu ile Antalya Spor Salonunda düzenlendi.Eğirdir Belediye Spor Taekwondo ve Kicks Boks Antrenörü Kadir EKEN yaptığı açıklamada; ‘Kick Boks Sporu İlçelerimizde yeni bir oluşum. 2 yıl önce Eğirdir ve Gelendost İlçelerimizde gerekli alt yapısı oluşturarak Kick Boks Sporunun temellerini attık. Geçen sürede, belirli seviyeye gelen sporcularımız geçtiğimiz Pazar günü Antalya’da düzenlenen Kick Boks siyah kuşak sınavını başarı ile tamamladılar. Eğirdir’den dört, Gelendost’tan iki sporcumuz siyah kuşak seviyesine yükseldi. Sporcularımızın siyah kuşak diplomalarının tekrar hayırlı olmasını diler, desteklerinden dolayı ve bizleri yalnız bırakmayan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’e, Gelendost Belediye Başkanımız Mehmet SEZGİN’e ve Gelendost Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Halis BİLGİN’e teşekkür ediyoruz.’ dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)