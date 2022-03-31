isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

BAŞKAN VELİ GÖK ÇEVRE TEMİZLİK İŞLERİ PESONELİ İLE KAHVALTIDA BULUŞTU

BAŞKAN VELİ GÖK ÇEVRE TEMİZLİK İŞLERİ PESONELİ İLE KAHVALTIDA BULUŞTU
TÜRKİYE
56 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*BAŞKAN VELİ GÖK ÇEVRE TEMİZLİK İŞLERİ
PESONELİ İLE KAHVALTIDA BULUŞTU.
 
*ÇEVRE TEMİZLİK İŞLERİ PERSONELLERİ NET
BİR MESAJ VERDİ.
 
'BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ, İŞİMİZDEN MEMNUNUZ DAHA GÜZEL BİR EĞİRDİR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM'
 
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bugün sabah Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde Çevre Temizlik İşleri Personelleri ile bir araya geldi. Programa Başkan Veli GÖK,  Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN, Belediye Meclisi Üyeleri, Birim Müdürleri ve Sorumluları ile Temizlik Birimi personelleri katıldı.
Kahvaltı programında konuşan Başkan GÖK; 'Bu kahvaltı programı ile geçmişlerimizi de hatırlamış  olduk. Özellikle  belediyemizde daha önce hizmet etmiş ebediyete intikal etmiş tüm dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, sizlere de sağlık sıhhat diliyoruz. Değerli arkadaşlar Dünya artık çevre, çevre bilinci, çevrenin temiz tutulması Dünyanın en öncelikli gündemlerinden birisi. Bu anlamda da ilçemiz gerçekten güzel faaliyetlerde bulundu bugüne kadar. Sakin Şehir Ünvanı, Sıfır Atık Projesinin uygulanması güzel bir ivme kazandı gidiyor. Sıfır atık uygulamasında her birinizin ayrı ayrı bir emeği var.  Biz 2,5 yıl önce bir başka ilçeyi örnek alarak bizde sıfır atığı uygulayabilirmiyiz diye yola çıktığımızda şimdi o ilçeler bizim bazı çalışmalarımızı örnek almaya başladı. Bu sizlerin başarısı. Tüm çevre temizliğinde çalışan arkadaşlarımız belki de Dünyada bir çok insanın çalışmak istemediği iptia ettiği alanda bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar, ciddi bir fedakarlıkla, gönüllü olarak. Ben tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık diyorum, Allah sağlık, sıhhat versin çocuklarınızla ailenizle birlikte.' ifadelerini kullandı.
Daha sonra duygularını ifade etmek için  mikrofonu sırasıyla personeline veren Başkan Veli GÖK personelinin işlerinden memnun olduklarını ve bu programdan dolayı oldukça mutlu olduklarını gördü.
Başkan Veli GÖK'e bu nazik programdan dolayı temizlik işleri personelleri teşekkür ettiler. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program son buldu.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)


h1h2h3h4h5h6h7h8h9h10h11h12h13h14
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADI
ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET
ISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİ
HABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİ
HABER: ​ISPARTA’DA YATIRIM VE DESTEKLERİN ADRESİ TKDK !!!
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!
Son dakika haberler günün manşetleri
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Isparta Haber: Unutulan motifler geleneksel yöntemlerle yeniden canlandırılıyor
ISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAM
Isparta Haber: 32 Yıldır Sönmeyen Ocak
Isparta'da 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirildi
Haber: Kimlik kartında yeni dönem başlıyor
ISPARTA'DA GLASSWİN'DEN DEV KAMPANYA!
ISPARTA HABER: MUHTARLARA MÜJDE!
HABER: ISPARTA'DA VATANDAŞA MÜJDE! EKMEK FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ
Haber: Ispartaspor galip geldi işte maç sonucu
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA
ISPARTA HABER: ​“KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”ISPARTA HABER: ​“KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”
Haber: Isparta'da düzenlenecek Ramazan Ayı faaliyetleri görüşüldü 2022HABER: ISPARTA'DA DÜZENLENECEK RAMAZAN AYI FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ 2022
Haber: Isparta’nın sahip olduğu endemik bitki türleri HABER: ISPARTA’NIN SAHİP OLDUĞU ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİ
HABER: ISPARTA'DA YENİ GENELHE YAYINLANDI
Isparta'da Fatih Sultan Mehmet en güzel şekilde canlandırıldıISPARTA'DA FATİH SULTAN MEHMET EN GÜZEL ŞEKİLDE CANLANDIRILDI
ISPARTA HABER: “KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”ISPARTA HABER: “KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”
Isparta Haber: Aya Baniya Kilisesi restore edilerek Koku Atölyesine dönüşecekISPARTA HABER: AYA BANİYA KİLİSESİ RESTORE EDİLEREK KOKU ATÖLYESİNE DÖNÜŞECEK
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

HABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİHABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİ29 Mart 2022
Haber: Kimlik kartında yeni dönem başlıyorHaber: Kimlik kartında yeni dönem başlıyor27 Mart 2022
Isparta Haber: Aya Baniya Kilisesi restore edilerek Koku Atölyesine dönüşecekIsparta Haber: Aya Baniya Kilisesi restore edilerek Koku Atölyesine dönüşecek24 Mart 2022
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?28 Mart 2022
ISPARTA'DA GLASSWİN'DEN DEV KAMPANYA!ISPARTA'DA GLASSWİN'DEN DEV KAMPANYA!26 Mart 2022
Isparta'da 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirildiIsparta'da 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirildi28 Mart 2022
Haber: Isparta'da düzenlenecek Ramazan Ayı faaliyetleri görüşüldü 2022Haber: Isparta'da düzenlenecek Ramazan Ayı faaliyetleri görüşüldü 202225 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA VATANDAŞA MÜJDE! EKMEK FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİHABER: ISPARTA'DA VATANDAŞA MÜJDE! EKMEK FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ26 Mart 2022
ISPARTA HABER: MUHTARLARA MÜJDE!ISPARTA HABER: MUHTARLARA MÜJDE!26 Mart 2022
Son dakika haberler günün manşetleriSon dakika haberler günün manşetleri28 Mart 2022
Haber: Ispartaspor galip geldi işte maç sonucuHaber: Ispartaspor galip geldi işte maç sonucu26 Mart 2022
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!29 Mart 2022
Haber: Isparta’nın sahip olduğu endemik bitki türleri Haber: Isparta’nın sahip olduğu endemik bitki türleri 25 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA YENİ GENELHE YAYINLANDIHABER: ISPARTA'DA YENİ GENELHE YAYINLANDI25 Mart 2022
ISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAMISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAM28 Mart 2022
Isparta’nın Gururu Avrupa Üçüncüsü Millî Sporcumuz, ITSO Başkanı Tutar’ı Ziyaret Etti Isparta’nın Gururu Avrupa Üçüncüsü Millî Sporcumuz, ITSO Başkanı Tutar’ı Ziyaret Etti 29 Mart 2022
ISPARTA HABER: “KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”ISPARTA HABER: “KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”25 Mart 2022
ISPARTA HABER: ​“KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”ISPARTA HABER: ​“KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”25 Mart 2022
Isparta Haber: 32 Yıldır Sönmeyen OcakIsparta Haber: 32 Yıldır Sönmeyen Ocak28 Mart 2022
Isparta'da Fatih Sultan Mehmet en güzel şekilde canlandırıldıIsparta'da Fatih Sultan Mehmet en güzel şekilde canlandırıldı25 Mart 2022