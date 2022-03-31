*BAŞKAN VELİ GÖK ÇEVRE TEMİZLİK İŞLERİ

PESONELİ İLE KAHVALTIDA BULUŞTU.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK bugün sabah Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde Çevre Temizlik İşleri Personelleri ile bir araya geldi. Programa Başkan Veli GÖK, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN, Belediye Meclisi Üyeleri, Birim Müdürleri ve Sorumluları ile Temizlik Birimi personelleri katıldı.Kahvaltı programında konuşan Başkan GÖK; 'Bu kahvaltı programı ile geçmişlerimizi de hatırlamış olduk. Özellikle belediyemizde daha önce hizmet etmiş ebediyete intikal etmiş tüm dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, sizlere de sağlık sıhhat diliyoruz. Değerli arkadaşlar Dünya artık çevre, çevre bilinci, çevrenin temiz tutulması Dünyanın en öncelikli gündemlerinden birisi. Bu anlamda da ilçemiz gerçekten güzel faaliyetlerde bulundu bugüne kadar. Sakin Şehir Ünvanı, Sıfır Atık Projesinin uygulanması güzel bir ivme kazandı gidiyor. Sıfır atık uygulamasında her birinizin ayrı ayrı bir emeği var. Biz 2,5 yıl önce bir başka ilçeyi örnek alarak bizde sıfır atığı uygulayabilirmiyiz diye yola çıktığımızda şimdi o ilçeler bizim bazı çalışmalarımızı örnek almaya başladı. Bu sizlerin başarısı. Tüm çevre temizliğinde çalışan arkadaşlarımız belki de Dünyada bir çok insanın çalışmak istemediği iptia ettiği alanda bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar, ciddi bir fedakarlıkla, gönüllü olarak. Ben tüm arkadaşlarımın emeklerine sağlık diyorum, Allah sağlık, sıhhat versin çocuklarınızla ailenizle birlikte.' ifadelerini kullandı.Daha sonra duygularını ifade etmek için mikrofonu sırasıyla personeline veren Başkan Veli GÖK personelinin işlerinden memnun olduklarını ve bu programdan dolayı oldukça mutlu olduklarını gördü.Başkan Veli GÖK'e bu nazik programdan dolayı temizlik işleri personelleri teşekkür ettiler. Toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından program son buldu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)