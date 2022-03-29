EĞİRDİR'DE KÜTÜPHANE HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

İLK DEFA KÜTÜPHANE İLE TANIŞAN ÖĞRENCİLERLE KAYMAKAM ADEM ÇELİK SOHBET ETTİ.







28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kutlamalarında ilçemiz kütüphanesinde sergi düzenlendi.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Eğirdir Emniyet Müdürü Yaşar GÖRGÜN, İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih TÜRKMEN, Eğirdir Kütüphane Memuru Burcu ÇOLAKEROL, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Kütüphaneye gelerek kitap alıp okuyan çocuklardan ilköğretim öğrencileri Muhammet Ali Uçan, Çağatay Yıldız, Emir Altunbaş; Ortaokul öğrencileri Nahit Öcal, Esmanur Kahraman, Musa Efe Altunbaş isimli öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi.Lise öğrencilerinden Yeşim Gül, Mucahit Hasan Kasap, Öznur Çetin isimli öğrencilere Teşekkür Belgesi ve çeşitli hediyeler protokol tarafından takdim edildi.Kütüphane Haftası kapsamında daha önce hiç kütüphaneye gelmeyen Mahmatlar İlköğretim Okulu öğrencileri Eğirdir Halk Kütüphanesine gezi düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara Kütüphanede masal anlatıcısı Seda Vural tarafından masal anlatımı, kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi. Eğirdir Belediyesi tarafından köyden gelen çocuklara yemek ikramı ve tekne turu yapıldı.Kaymakam Adem Çelik ile çocuklar arasında gerçekleşen sohbette neşeli dakikalar yaşandı.Mahmatlar Köyünden Eğirdir'e gelen öğretmen ve öğrenciler Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'e teşekkür ettiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)