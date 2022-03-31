Ramazan Ayı Toplantısı Düzenlendi

Yaklaşmakta olan Mübarek Ramazan Ayı nedeniyle düzenlenecek faaliyetlerle ilgili Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya İlçe Müftüsü Fatih KOÇ, Yazı İşleri Müdürü Ahmet KARADUMAN, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. İbrahim ÇETİNKAYA, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış KARCI, Milli Eğitim Müdürü Mustafa KABASAKAL, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Seyhan ŞAHİN, Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Selim SÖNMEZ ve Özel Gardenya Bakım Merkezi Müdürü Oğuz ÖZTUNÇ katıldı.Toplantıda, İlçemizde 2022 yılı Ramazan Ayı boyunca;-Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelinmesi ve iftar programlarının düzenlenmesine, İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın devletin tüm kurumlarıyla yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yanlarında olunacağına,-Belirlenen veya bildirilen vatandaşlarımıza, Ramazan paketlerimizin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Diyanet ve Kızılay aracılığıyla dağıtımının yapılacağına,-Vatandaşlarımıza diğer zamanlarda olduğu gibi, Ramazan boyunca da gerekli şekilde maddi ve manevi her türlü desteğin verilmesine vb. kararlar alındı.Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın, İslam âlemi için yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği bu ayda, Devletimizin, Milletimizin her daim yanında olduğunu belirtti ve gerekli tüm önlemlerin alınmasını isteyerek toplantıyı sonlandırdı.