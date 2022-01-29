Başkan Başdeğirmen, Hentbol Takımının antrenmanını ziyaret ettiIsparta Belediyespor Kulübü, bünyesinde barındırdığı 15 branş ve 450 sporcusuyla başarıdan başarıyla koşuyor. Bunlardan birisi de bu sezon başında belediye spor kulübü bünyesine katılan Hentbol Takımı.Bölgesel ligden 2.lige yükselen Hentbol Takımı ligde istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Büyük çoğunluğu 15-16 yaş gurubunda olan sporcular antrenmanlarını Işıkkent Spor Salonunda haftanın iki gününde yapıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de hentbol takımının antrenman ve maçlarını yakından takip ediyor. Antrenman sonrasında sporculara başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporun önemini bildiklerini ve gençleri buna yönlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Belediyemizde spor müdürlüğümüz yoktu, bu müdürlüğü kurduk. Şu anda 15 branşta mücadele eden bir kulübüz. Milli sporcularımızın da bulunduğu toplam 450 sporcuya sahibiz. Hentbol branşında da başarılıyız, üçüncü sıradayız. Sadece hentbol değil, diğer branşlarda da ciddi çalışmalarımız var. Göreve geldiğimizden itibaren sporu daha ileriye götürebilmek için 20 adet semt sahası, iki adet UEFA standartlarında sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptık. Yüzme havuzu, spor salonu ve gençlik merkezleri yaptık. Gençlerimiz, çocuklarımız oturdukları mahallelerdeki semt sahalarında sporlarını yapabiliyorlar. Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin okul dışındaki sürelerini bu spor alanlarında geçirmelerini sağlayarak sağlıklı olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durabilmelerini sağlamaktır” dedi.Hentbol Takımı Antrenörü Recep Aydemir, takımın yapmış olduğu çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Bölgesel ligden 2.lige çıktıklarını anlatan Aydemir, ligde 5 takımlı gurupta 3.sırada yer aldıklarını belirterek, “Çok genç bir takımız. Öncelikli olarak ligde kalıcı olmak ve önümüzdeki sezonda sporcularımızın tecrübelerinin artmasıyla birlikte bir üst lige yükselmektir” derken, kendilerine her türlü desteği veren Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.Sporcularda çalışmalara ara vermeden iyi bir şekilde devam ettiklerini söylerken, “Hedefimiz bir üst lige çıkmak ve bunun yanında milli takımda yer alabilmek” şeklinde konuştular.