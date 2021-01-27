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ATSO “KÖK” Ödülleri Heyecanı Başladı

ATSO “KÖK” Ödülleri Heyecanı Başladı
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
ATSO “KÖK” Ödülleri Heyecanı Başladı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), tarafından Antalya’da fark yaratan kişi ve kurumları gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve kısaca KÖK olarak adlandırılan Kente Önem Katanlar Ödülleri 2021 yılı için heyecan başladı. Başvurular 25 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Bu yıl ilk kez Hizmet İhracatı da ödüllendirilecek.
ATSO’nun bir kent geleneği haline gelen Geleneksel Ödül Töreni ve kuruluş yıldönümü organizasyonlarını 2020 yılında tek çatı altında birleştirerek, her kurum ve kişinin katılabileceği ve kent için fark yaratan Kente Önem Katanlar adıyla gerçekleştirdiklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “Geçen yıl KÖK Ödülleri’ni kazananlar adına Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne modern bir spor salonu yaptırmıştık. ATSO’nun KÖK Ödülleri 2021’in tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülü olarak Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir uçak bakım hangarı yaptırıyoruz” dedi.
“HİZMET İHRACATI” DA ÖDÜLLENDİRİLECEK
Davut Çetin, KÖK Ödülleri’nin 7 ana ödül kategorisinden oluştuğunu belirterek şunları kaydetti;
“Kent Ödüllerinin her bir kategorisinin değerlendirmesi, alanında uzman profesyoneller ve/veya akademisyenler tarafından oluşan tamamen bağımsız bir Seçici Kurul tarafından yapılacak. Başvuru sahipleri, 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirmiş oldukları bir çalışmayla başvuru yapabilecekler, önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptıkları çalışmalarıyla başvuramayacaklar.
Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde; Her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer alan üyelerimiz ödüllendirilecek.
Firmalar, 2019-2020 yıllarında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktarlarının aritmetik ortalamasını beyan ederek başvuru yapacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisi altında yer alan ihracat-genel, tarım ihracatı, konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri kategorilerine hizmet ihracatı kategorisi de eklendi. Hizmet ihracatı; konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri dışındaki hizmet sektörlerini kapsayacak. Hizmet ihracatında, 1.000.000 (bir milyon) ABD $’ı ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4.000.000 (dört milyon) ABD dolarıı ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacak.
BEYAN BELGELERİ VE BAŞVURULARDA KOLAYLIK
Başvurular 25 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Kent Ödülleri ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorilerinin başvuruları www.kenteonemkatanlar.org sayfasında yer alan online form aracılıyla alınacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorisinde; geçmişte Üyelerimizin bizzat başvurması ve banka beyan yazıları gerekiyordu. Bu yıl bunu kolaylaştırdık. Üyelerimiz, bu yıl banka veya Yeminli Mali Müşavir Raporu veya bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri beyan yazılarıyla başvuru yapabilecekler. Kent ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler dışındaki kategorilerde ödül almaya hak kazanacak olanlar, Odamız kayıtları esas alınarak belirlenecek.”
GELECEĞE DOKUNAN ÖDÜLLER
Yıllardır alışılagelmiş ödül ve ödül töreni anlayışını, tüm Antalya için heyecan verici, önemli bir değere dönüştürdüklerini ifade eden Davut Çetin, ““Ekonominin gelişmesi kentlerin gelişmesine ve toplumsal gelişmeye doğrudan bağlıdır. Bu nedenle günümüzde şirketlerin performansı ciro, istihdam, ihracat, vergi gibi göstergelerin yanında yenilikçilik, sosyal sorumluluk projeleriyle, kentsel gelişmeye katkılarıyla da değerlendirilmektedir. Uzun süre hatırlanacak ve kalıcı bir eserle taçlanacak bir projeye dönüşecek olan yeni ödül sistemimiz ile şehre ve gençlere daha fazla dokunduğumuzu düşünüyoruz” dedi.
ATSO’DAN EĞİTİME KÖK’LÜ DESTEK
ATSO’nun KÖK Ödülleri 2021’in tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülünün, yine eğitime katkı olarak belirlendiğini ifade eden Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü;
“Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir spor salonu kompleksi yaptık. Bu yıl da Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir uçak bakım hangarı yapılmasına karar verilerek çalışmalara başlandı.
ÖDÜLLER 139.YILDÖNÜMÜNDE AÇIKLANACAK
Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi müsaade ederse ATSO’nun 139.kuruluş yıldönümü olan 3 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanacak ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilecek. Tüm kategoriler, başvuru koşulları, başvuru ve ödül takvimi ile online başvuru formlarına www.kenteonemkatanlar.org sayfasından ulaşılabilir.”
ATSO KÖK ÖDÜLLERİ 2021
1.         Kent Ödülleri
•          İnovasyon
•          Dijital Dönüşüm
•          Bilim
•          Eğitim
•          Kültür-Sanat
•          Spor
•          Çevre
•          Kurumsal Sosyal Sorumluluk
•          Antalya Araştırması
•          Basın
2.         Döviz Kazandırıcı Hizmetler
•          Seyahat Acenteleri
•          Konaklama Tesisleri
•          İhracat - Genel
•          Tarım İhracatı
•          Hizmet İhracatı
3.         Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi Sıralamasına Giren Antalya Firmaları
4.         Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Yer Alan Antalya Firmaları
5.         Ticari Bilanço Karı Büyüklüğüne Göre Merkez ve Temsilciliklerde Dereceye Giren Oda Üyeleri
•          Merkez (ilk 3 gerçek, ilk 3 tüzel kişi)
•          Temsilcilikler (gerçek ve tüzel kişi birincileri)
6.         Faal En Eski 3 Gerçek ve 3 Tüzel Kişi Oda Üyeleri (daha önce ödül almamış olan)
7.         10 Yıl ve Üzeri Görev Yapan Oda Meclisi Üyeleri (daha önce ödül almamış olan)
 
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