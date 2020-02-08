Glaswin

Isparta OBM'den oduna dayalı üretim tebliği

Isparta OBM'den oduna dayalı üretim tebliği
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA OBM BÜLTENİ

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde 310 Sayılı Tamim ile İlgili Eğitim Yapıldı
Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde; Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 1996 yılından beri uygulanmakta olan 288 sayılı tebliğin değiştirilerek 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim İşlerine Ait 310 Sayılı tebliğle ilgili eğitim yapıldı.
Toplantı Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım, 7 İşletme Müdür Yardımcısı ve İşletme Şeflerinin katılımı ile gerçekleşti.
Bölge Müdürlüğümüz İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım tarafından 310 sayılı tebliğde yeni yaklaşımlar, 288 sayılı tebliğin değiştirilen maddeleri, uygulamadaki avantajlar ve oluşabilecek sorunlar hakkında ORBİS sistemine entegre edilen Vahidi fiyat hesaplamasında dikkat edilecek hususlarda bilgilendirme yapıldı.
Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “Üretim işlerinin yürütülmesinin yanında günün şartlarına göre meydana gelen yeni düzenlemeler, üretim metotları, üretim teknikleri, üretimde kullanılan araç, makine, ekipman değişikliği, iş sağlığı ve güvenliğinde yeni yaklaşımların ortaya çıkması sonucu iş-zaman ölçümlerinin yeniden ele alınması ve güncellenmesi ihtiyacıyla ortaya çıkan 310 sayılı tebliğin teşkilatımıza hayırlı olmasını, damga, boylama, mesaha, nakliyat ve piyasa isteklerini öne çıkaran standardizasyon konularında dikkat edilmesi gerekli hususları belirtip, zor şartlarda görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederek, sağlıklı, huzurlu, başarılı çalışmalar” diledi.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ekran, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 4 kişi, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ekran ve takım elbise

Görüntünün olası içeriği: 17 kişi, oturan insanlar, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor, ekran ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 12 kişi, oturan insanlar ve iç mekan


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GÖDÜNMÜ AVM'DEN ÇOK ÖZEL HEDİYELİK EŞYALAR
İSHAYKO'dan Isparta Belediyesi'ne teşekkür...
Eğirdir Belediye Başkanı Gök, sabah namazına gelen gençleri ödüllendirdi
Isparta'da kar ve buzlanmaya karşı neler yapıldı?
Isparta'daki sürücülere önemli uyarı! yolu kullanmayın!
ISPARTA'DA HEM'DEN MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU
TED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldı
Isparta'da jandarma FETÖ/PDY operasyonunda yakaladı
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI
ISPARTA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
65 yaş için ücretsiz otobüse yeni formül
Isparta bir çok spor dalına milli takıma sporcu yetiştiriyor
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...ARAÇ UÇURUMA YUVARLANDI
Yalvaç'tan üzücü haber geldi...
Isparta Valisi Seymenoğlu Dart Sporcularını Konuk Etti
Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...
2. kattan düşmüştü Isparta'da tedavi olup sağlığına kavuştu
Isparta’da 24 engelli dernek ve yöneticilerine eğitim verildi
CİMNASTİĞİN ISPARTA YILDIZLARI BELLİ OLDU
Isparta'da şiddetli rüzgar etkisini gösterdi - Yıktı Geçti...!
Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!
Isparta Şehir Hastanesi'ne yeni Uz. Dr. atandı
Isparta Müftülüğü açıkladı ...Caiz midir?
Isparta'da jandarmadan tarihi eser operasyonu
İŞTE ISPARTA'NIN HENTBOL STARLARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA PIRLANTAkaya-halISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'daki Dart Turnuvasında 1. gün tamamlandıIsparta'daki Dart Turnuvasında 1. gün tamamlandı01 Şubat 2020
Burdur Valisi Şildak, Afet ve Acil Durum Yönetim MerkezindeBurdur Valisi Şildak, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde02 Şubat 2020
Isparta 32 spor - Kestel maçı bitti! işte maç sonucuIsparta 32 spor - Kestel maçı bitti! işte maç sonucu02 Şubat 2020
Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!Isparta'da çizme bot ve ayakkabılarda şok fiyatlar!06 Şubat 2020
GÖL MANZARALI KAYAK KEYFİGÖL MANZARALI KAYAK KEYFİ02 Şubat 2020
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN AÇILIŞA ÖZEL ŞOK KAMPANYAÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN AÇILIŞA ÖZEL ŞOK KAMPANYA03 Şubat 2020
Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...Belediye'den duyuru: eğitime ara verildi...06 Şubat 2020
Isparta Müftülüğü: Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?Isparta Müftülüğü: Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?03 Şubat 2020
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI; “YIKIP YENİDEN YAPMAK ÇÖZÜM DEĞİL”ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI; “YIKIP YENİDEN YAPMAK ÇÖZÜM DEĞİL”03 Şubat 2020
Burdur'da Yazılım ve Tasarım Atölyesi AçıldıBurdur'da Yazılım ve Tasarım Atölyesi Açıldı03 Şubat 2020
​Öz Orman-İş Sendikası'ndan Isparta OBM Ziyareti​Öz Orman-İş Sendikası'ndan Isparta OBM Ziyareti03 Şubat 2020
“Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbidir” Erkan Kandemir Isparta'da konuştu“Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbidir” Erkan Kandemir Isparta'da konuştu02 Şubat 2020
ANTALYA’YA DAVET ETTİANTALYA’YA DAVET ETTİ03 Şubat 2020
Isparta'da profesyonel Kombi ve Petek Temizliği HizmetiIsparta'da profesyonel Kombi ve Petek Temizliği Hizmeti03 Şubat 2020
Ispartalı Zeki Çelik yazdı...En güzel yıllarımız geçip gidiyor!Ispartalı Zeki Çelik yazdı...En güzel yıllarımız geçip gidiyor!03 Şubat 2020
Yalvaç MYO 2. Aşçılık Kampı sona erdiYalvaç MYO 2. Aşçılık Kampı sona erdi03 Şubat 2020
Ak Parti’nin ve Isparta’nın sorumluluğundadır” dediAk Parti’nin ve Isparta’nın sorumluluğundadır” dedi02 Şubat 2020
TÜED Isparta Başkanı Ersal'dan Senirkent Belediyesi ziyaretiTÜED Isparta Başkanı Ersal'dan Senirkent Belediyesi ziyareti03 Şubat 2020
Isparta'daki bu müzedeki canlılar çok dikkat çekiyor!Isparta'daki bu müzedeki canlılar çok dikkat çekiyor!03 Şubat 2020
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI07 Şubat 2020