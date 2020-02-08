ISPARTA OBM BÜLTENİ

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde 310 Sayılı Tamim ile İlgili Eğitim Yapıldı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde; Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 1996 yılından beri uygulanmakta olan 288 sayılı tebliğin değiştirilerek 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim İşlerine Ait 310 Sayılı tebliğle ilgili eğitim yapıldı.Toplantı Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcısı Nuri Maraş, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım, 7 İşletme Müdür Yardımcısı ve İşletme Şeflerinin katılımı ile gerçekleşti.Bölge Müdürlüğümüz İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Necip Büyükyıldırım tarafından 310 sayılı tebliğde yeni yaklaşımlar, 288 sayılı tebliğin değiştirilen maddeleri, uygulamadaki avantajlar ve oluşabilecek sorunlar hakkında ORBİS sistemine entegre edilen Vahidi fiyat hesaplamasında dikkat edilecek hususlarda bilgilendirme yapıldı.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy “Üretim işlerinin yürütülmesinin yanında günün şartlarına göre meydana gelen yeni düzenlemeler, üretim metotları, üretim teknikleri, üretimde kullanılan araç, makine, ekipman değişikliği, iş sağlığı ve güvenliğinde yeni yaklaşımların ortaya çıkması sonucu iş-zaman ölçümlerinin yeniden ele alınması ve güncellenmesi ihtiyacıyla ortaya çıkan 310 sayılı tebliğin teşkilatımıza hayırlı olmasını, damga, boylama, mesaha, nakliyat ve piyasa isteklerini öne çıkaran standardizasyon konularında dikkat edilmesi gerekli hususları belirtip, zor şartlarda görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederek, sağlıklı, huzurlu, başarılı çalışmalar” diledi.