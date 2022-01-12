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Amacımız Öğrencilerimize En Güzel Hizmeti Sunmak

Amacımız Öğrencilerimize En Güzel Hizmeti Sunmak
TÜRKİYE
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Amacımız Öğrencilerimize En Güzel Hizmeti Sunmak
sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi(ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve öğrenci topluluk başkanlarıyla bir araya gelerek, istek ve önerilerini dinledi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, öğrencilerle buluşmalarının çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, amaçlarının şehri en güzel yanlarıyla öğrenci ve vatandaşların hizmetine sunmak olduğunu söyledi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve üniversite bünyesindeki öğrenci topluluk başkanlarıyla Kirazlıdere Sosyal Tesislerde bir araya geldi. Öğrencilerin istek ve önerilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, her talebi tek tek not aldı. Buluşmaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Cenk Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu, belediye başkan yardımcıları ve Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner de katıldı.
ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, bu tür etkinlikleri her zaman yapmak istediklerini belirtti. Üniversitede 50 civarında öğrenci topluluğu bulunduğunu ifade eden Prof. Diler, öğrencilerle toplantı organizasyonu için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Rektör Diler, “İçinde bulunduğumuz bina 30 Ağustos 2021 tarihinde sayın başkanımızın emekleri ile Isparta halkının hizmetine sunulmuş oldu. Isparta’nın en güzide, en seçkin seyir terası olarak isimlendireceğimiz yerdeyiz. Buranın ismi Kirazlıdere. Şu ambiyans ve konsept pek çok şehirde yok. İyi ki buradayız, iyi ki Isparta’dayız. Emekleri için sayın başkanımıza bir kez daha kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.
Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner, 20 yıldır Halk Otobüsleri Kooperatifinde yönetici olduğunu, son 4 yıldır da kooperatif başkanlığını yaptığını kaydetti. Daşdöner, bu sürede 4 belediye başkanıyla çalıştığını ancak ilk kez bir belediye başkanının kendilerini öğrencilerle bir araya getirdiğini söyledi. Daşdöner, “Bu konuda sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Eksikliklerimizi görme, sizlerden duyma fırsatını bizlere sundu. Sayın başkanımız gönül belediyeciliği ile yola çıktı. Yabancı topluluklar öğrenci grubu için gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımızı tespit edelim ve ücretsiz taşımalarını sağlayalım. Sayın başkanımızın yaptığı güzelliğe bir katkımız olsun” diye konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilerle buluşmalarının çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, amaçlarının şehri en güzel yanlarıyla öğrenci ve vatandaşların hizmetine sunmak olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Aksamalar var mıdır, vardır. Sizlerle konuşarak bunları çözmek gerekir. Bugünkü buluşmamızın amacı da varsa sorunları tespit edip, çözmek yoksa da sizlerle daha güzel şeyler için istişare yaparak doğru yolu bulmak” ifadelerini kullandı.
Üniversitedeki 50 öğrenci topluluğundan 45’inin toplantıya katılmasının çok güzel olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Başdeğirmen, öğrencilerin gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, “Bu, hem kendi eğitiminize hem de idarecilerinize olan saygı ve sevginizi gösterdiği inancındayım. Şuan hiçbir şey konuşmadan dağılıp gitsek dahi çok şeyler kazandığımız inancındayım. Doğru ve ihtiyaç olan ne varsa bizlere taleplerinizi söyleyin, notlarımızı alalım. Notlardan sonra da bunların sonucuna gidelim. Her şeyi belediyeden ve rektörden beklemek değil hep beraber çözeceğiz. Doğru, mantıklı ve olumlu şekilde yapılması gerekenleri yaparak büyüyeceğiz. Buradaki toplantımızın çok faydalı olduğuna inanıyorum” görüşlerinde bulundu.
Başkan Başdeğirmen, öğrencileri ‘Kesişme: İyi ki varsın Eren’ filmini izlemeye davet etti. Başdeğirmen, “Uygun bir akşama yer ayırttıracağım ve arzu eden arkadaşlarımızı o filmi izlemeye davet ediyorum” dedi.
Öğrenciler de tek tek söz alarak istek ve taleplerini dile getirdi. Belediye Başkanı Başdeğirmen, öğrencilerin her talebini not alırken, taleplerin karşılanması için başkan yardımcılarına gerekli talimatları verdi.
IEEE Topluluğu Başkanı Kadir Güzel, Teknoloji Fakültesi Eğitim Modeli olarak bitirme projesi yaptıklarını belirterek, “Bu projelerimizi sergileyebileceğimiz bir fuar alanı oluşturabilir ve sektördeki firmaları bu fuara çağırabilirsek mezun olduktan sonra iş bulabilme imkanımızın artabileceğimizi düşünüyorum. Teknoloji Fakültesi olarak oldukça başarılı projeler çıkarıyoruz, bunu firmalara daha iyi duyurabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.
Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Topluluğu Başkanı Mert İsmet Erzurumlu da, “Sayın başkanımız geçen yıl istediğimiz için çocuklara şişme oyun parkı getirtmişti. Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Araya pandemi girdi maalesef teşekkür edememiştik” dedi.
Diğer söz alan öğrenciler de öğrenci buluşması için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler. Öğrenciler, “Isparta’da hatırı sayılır bir öğrenci var. Öğrenci şehri olması yolunda çok faydalı bir buluşma olacak. Hem şehir hem de üniversitemizin gelişmesinde çok faydalı bir adım oldu. Sınav dönemlerinde gece saat başı veya mümkünse 2 saatte bir otobüs talep ediyoruz. Bu sistem kütüphane kullanımını daha aktif hale getirecektir” dediler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, final sınavları döneminde öğrencilerin gece otobüs talebine olumlu yanıt verdi. Başdeğirmen, “Final dönemi yaklaşık 10 gün sürüyormuş. 10 günlük süre içerisinde gece seferlerini ücretsiz yapıyoruz, parasını belediye olarak biz ödüyoruz” diye konuştu.
Öğrencilerle buluşma hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

ISUBÜ
 
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