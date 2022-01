Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Tarımsal Öğrenimin 176. Yıldönümü ve Tarım Bayramı kutlandı.Ziraat Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen Türkiye Entomoloji Dernek Başkanı Prof. Dr. Ferit Turanlı’nın konuşmacı olarak konuk olduğu programa Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, MAREM Müdürü Dr. Şerif Özongun, Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, akademik ve idari personel, sektörün temsilcileri, çiftçi temsilcileri ile öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda müzik dinletisi ve folklor gösterisi sergilendi. ISUBÜ Tarım Topluluğu Başkanı Bilal Kazan, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül birer konuşma yaptılar.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, tarım eğitiminde 176. Yıl münasebetiyle yaptığı konuşmada,“Tarım Eğitiminin 176. yılı münasebetiyle düzenlen bu programda konuşmama, tarımsal üretimin fedakâr emekçileri yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüyle milletin efendisi “Köylüler” ve tarım eğitimine gönül vermiş saygıdeğer hocalarım, Tarım Bayramı’nız kutlu olsun” dedi.Törende, Doktorasını Tamamlamış Araştırma Görevlileri, Dr. Öğretim Üyesi Unvanı Alan Hocalar, Profesörlük Unvanı Alan Hocalara Akademik Yükselme Biniş Töreni gerçekleştirildi.AR-GE Projelerinde başarı gösteren öğretim üyelerine plaket takdimi gerçekleştirildi.Ayrıca tarım eğitiminde 25. yılını geride bırakan akademisyenler ile farklı kurumlardan aldıkları projeler ile başarı gösteren öğrencilere plaket ve sertifikaları verildi.Program Türkiye Entomoloji Dernek Başkanı Prof. Dr. Ferit Turanlı’nın, Üretim Sistemlerindeki Gelişmeler ve Tarım Eğitimi konusundaki sunumuyla sona erdi.ISUBÜ