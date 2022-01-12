Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök 10 Ocak mülki idareciler günü münasebeti ile Eğirdir Kaymakamı Sayın Adem Çelik'i makamında ziyaret ederek kutladı.Göreve geldiği günden bugüne kadar büyük bir özveri ile Devlet-Millet işbirliği ve dayanışmasını gösteren, Eğirdir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile esnaf temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile halkın tüm kesimiyle barışık ve işbirliği içerisinde görevini sürdüren Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'e çiçek takdiminde bulunan Başkan Veli Gök yaklaşık yarım saat süren ziyarette ayrıca önümüzdeki süreçte ilçemize yapılacak yatırımlar ve devam eden yatırımlar hakkında istişarelerde bulundular.Kaymakam Adem Çelik nazik ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı Başkan Veli Gök'e teşekkür ederek başarı dileklerini yineledi.