Lavanta tarlalarına ilginin son senelerde patlaması ile Kuyucak turizmin lokomotifi olmuş. 2018’de iki tane 5 yıldızlı otel birden açılmış, gül ve lavanta döneminde yabancı turlar Isparta’ya uğramaya başlamış. Yerelde de Burdur ve Isparta’yı içeren Göller Yöresi turları oldukça revaçta. Yine de biz Isparta’nın potansiyelinin daha iyi değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Biz “Keşke Kuyucak’ta lavanta sezonu boyunca müzik dinletisi yapılsa” ya da “Keşke gül ve lavanta üzerine lezzetleri tadabilebileceğimiz konsept bir kafe olsa” gibi burayı ziyaretçiler için daha da cazip hale getirecek şeylerin olsa demeden geçemedik.
Bu arada Isparta her sene Türkiye’de yaşam memnuniyetinin en yüksek olduğu ilk 10 il arasına giriyor. Hatta Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Isparta 2017’nin şampiyonu olmuş. Değerlendirmede bir sürü kriter var ama biz ilgi alanımız gereği 2 tanesini cımbızladık: Doğal yaşam alanlarının çokluğu ve tatil beldelerine yakınlığı. İşte bu ikisi Isparta’ya geleceklere vereceğimiz iki büyük müjde. 1. Doğaya doyacaksınız, 2. Antalya‘ya 2, Fethiye’ye 3 saat mesafede olduğu için kolayca tatil planlarınıza entegre edebilirsiniz.
Tahmin edersiniz ki Isparta’da 15 maddeye sığdırılabilecek bir şehir değil ama biz köy kasaba her yeri yazarak planlaması zor bir hale getirmek istemedik. Yerine, öne çıkan yerleri listeledik.