23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İlçemizde coşkuyla kutlandı. Sabah saat 09.00'de Kale Önünde Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okuması ile buradaki tören sona erdi.Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç ve Belediye Başkanı Veli Gök'ün halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlamaları, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu yaptı. Armutoğlu konuşmasında; 'Sayın Kaymakamım, Protokolün Değerli Üyeleri, Kıymetli Misafirler ve Sevgili Çocuklar, Bir çocuk isterse neler yapabilir?Bir çocuk isterse, Topsuz tüfeksiz, tek silahı olan inancı ve duasıyla Çanakkale’de bir destan yazabilir. O çocuk Mustafa Kemal olur.Bir çocuk isterse, Kaleminden akan mürekkebiyle, köyünden bilime giden bir yol çizebilir. O çocuk Aziz Sancar olur.Bir çocuk isterse, Sanatta, sporda zafer gururunu 85 milyonun yüreğinde hissettirip, bayrağımızı sınırlar ötesinde dalgalandırabilir. O çocuk Hamza Yerlikaya olur. Bir çocuk isterse, Yapılamaz denileni yaparak, asırlar sonrasında dahi hayranlık uyandıracak eserler bırakabilir. O çocuk Mimar Sinan olur. Bir çocuk isterseSınıf tahtasında elinde tebeşiriyle bir neslin kaderini yazabilir. O çocuk Aybüke Öğretmen olur Bir çocuk isterse, 12 yaşında devlet olup, kutlu şehirler fethedebilir. O çocuk Fatih Sultan Mehmet olur.Eğer tüm bunları bir anne, bir baba, bir öğretmen, bir doktor, bir asker hep birlikte isterse, işte o zaman yazılan şeyin adı destan, filizlenen şeyin adı vatan olur. O zaman bir millet tek saf, tek yürek olur.En önde çocuklar, en önce çocuklar hep birlikte yürüyebilirsek; isteyerek, inanarak, çalışarak, köklü tarihimizden güç alarak; her gün bir öncekinden daha fazla, her gün bir öncekinden daha azimli, her gün bir öncekinden daha çocuk olarak, çocuk kalarak ilerlemeyi başarabilirsek; toprak olur, bayrak olur, millet olur, vatan oluruz. İşte o zaman, büyürüz.Büyüdükçe çoğalır safımız, aydınlanır yolumuz. Hasreti vuslat eyleriz.Bir çocuk ister, birken bin oluruz. Bir çocuk ister, hepimiz o çocuk oluruz.Kıymetli çocuklar, o çocuk sizsiniz, o çocuk biziz.Ay yıldızın gölgesinde, göğsümüzde bu gururla nice bayramlar kutlamak dileği ile… Bayramınız, bayram ola.' dedi.Şiirler, Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu öğrencilerimizin muhteşem gösterileri, şiirler ve Süleyman Demirel İlk ve Ortaokulunun gösterileri ile program son buldu. Uğur Soyçiçek nezaretinde halkoyunu gösterileri ise muhteşem güne damga vurdu.Kaymakam Adem Çelik, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu programda emeği geçen idareci, öğretmen ve ösğrencileri tebrik ettiler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)