23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyaretleri kapsamında Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR Kaymakamlık Makamının temsili olarak , Atatürk İlkokulu 4/A Sınıfı Öğrencisi Muhammed Nafi DURU’ya devretti.Kaymakamlık Makamına gelen öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ARSLAN, Okul Müdür V. Emsal EREN ÖZÇELİK ve Sınıf Öğretmeni Afife DELİKANLI eşlik etti.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak Kaymakam olan İlkokul 4. Sınıf Öğrencisi Muhammed Nafi DURU; “23 Nisanı bize armağan ettiği için Atatürk’ü saygıyla sevgiyle anıyorum. Atatürk’ün bize en büyük mirası Türkiye Cumhuriyetidir. O’na sahip çıkacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dünyada sadece çocuk bayramı olan ülke bizim ülkemiz. Bunun için çok gurur duyuyorum.“ ifadelerinde bulundu.Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR; program sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verip, günün anısına fotoğraf çektirdi.