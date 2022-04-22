Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, Bakan Bilgin’i Bayburt Lisesi’nden öğretmeni Muhammet Karabuğa ile buluşturdu. Bakan Bilgin, öğretmeniyle karşılaşmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, mutluluğunu ifade etti.Isparta’ya bir dizi inceleme ve İl Özel İdaresi personeliyle iftar programına katılmak üzere gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e belediye ziyaretinde Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve teşkilat mensupları eşlik etti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bakan Vedat Bilgin’i belediye ziyareti sırasında Bayburt Lisesi’nden 1971-1974 yılları arasında Matematik-Astronomi Öğretmeni olan Muhammet Karabuğa ile buluşturdu. Bakan Bilgin, bu sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşarken, öğretmeniyle hasret giderdi.Bakan Vedat Bilgin’in öğretmeni Muhammet Karabuğa, meslekte lise yıllarının unutulmadığını belirterek, 1971 yılında Bayburt Lisesi’ne Matematik-Astronomi öğretmeni olarak atandığını söyledi. Görev süresi içerisinde Bayburt ve insanlarını çok sevdiğine değinen Karabuğa, Bakan Vedat Bilgin’in öğrencilik yıllarını hatırladığını kaydetti. Karabuğa, “Hatırladığım kadarıyla ön sıralarda otururdu. Derse girdiğim zaman önünde mutlaka bir defter ve kitap gördüğümü hatırlıyorum. Çok çalışkan ve zeki bir öğrencimizdi. 51 yıldan sonra memleketime gelmiş olması beni gururlandırdı, sevinç duydum. Kendisini görmek istedim gördüm çok mutluyum. Allah’tan uzun ve sağlıklı ömür diliyor, başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Vedat Bilgin’i, birkaç kez ziyaret ettiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, kendisinin Isparta’yla özel olarak ilgilendiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Sayın bakanımız sayesinde şehrimize güzel hizmetler kazandırdık. Bundan sonra da aynı güzelliklerle hizmetlere devam edeceğimiz inancındayız. Sayın bakanımızın vermiş olduğu fiyat artışları, çalışanlarımıza verilen destekler, Temmuz ayı için vatandaşlarımızı memnun eden açıklamalarınız için de çok teşekkür ediyorum. Tabii önce vatandaşımız, vatandaşımız mutlu olduğu zaman bizler de mutlu oluyoruz. Yüce Rabbim devletimize zeval vermesin, Allah size sağlıklı, hayırlı uzun ömürler versin, Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşlığınızı uzun yıllar devam ettirsin. Isparta’da olmanızdan çok memnun olduğumu belirterek, şehrim ve bölgem adına sizlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Ramazan ayında Isparta’da olmanın kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Isparta’nın çocukluğundan beri gül ve halısıyla hafızasında yer ettiğine değinen Bakan Bilgin, “2002-2003 yılları arasında Demiryolları Genel Müdürü iken Isparta’ya gelmiştim. O zaman da sevmiştim ama şimdi daha çok sevdim çünkü sizlerle tanıştım. O zaman kimseyle tanışamamıştım. Demiryolcularla projeye bakmıştık ve çalışma yaparak dönmüştük. Misafirperverliğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Bayburt Lisesi’nden Matematik-Astronomi Öğretmeni Muhammet Karabuğa ile karşılaşmasının kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu kaydeden Bakan Vedat Bilgin, Karabuğa’nın kendisine matematiği sevdirdiğini söyledi. Bakan Bilgin, “Muhammet öğretmenimiz Bayburt Lisesi’nde milli kimliği temsil eden öğretmenimizdir. Öğretmenimle görüştürdüğünüz için çok mutlu oldum” görüşlerinde bulundu.Öğretmenlik mesleğinin önemine değinen Bakan Bilgin, “Öğretmen öğrenci ilişkisi tarihimizde de çok önemli. Tüm siyasetçiler öğretmenleriyle irtibatlarını kesmedikçe sağlıklı düşünürler. İktidarlar gelip geçicidir, kalıcı olan millete hizmettir, milletin gönlünü almak ve gönlüne girmektir. Örneğin, demiryollarında genel müdürlük yaparken bir baktım ray ithalat ediyoruz. ‘Neden ray ithalat ediyoruz’ dedim. Demir, çelik fabrikalarını aradım. Üretim için Karabük’ü seçtik. Üretim yapıldı, o dönemde büyük gazeteler aleyhimde ‘çürük ray üretecek’ ‘yerli ray diye tutturdu, milletin başını belaya sokacak’ şeklinde yazılar yazdılar. Ray için sağlam raporu geldi. İlk 10 bin ton yerli rayı aldık. Şuanda Karabük Avrupa’nın birinci ray üreticisi. Türkiye bunları başardı. Sayın Cumhurbaşkanımız işin başına geldiğinde hastanelerin ve yolların durumu belliydi. Bu ülke hangi silahı üretebiliyordu? Kendi füzesini, jet motorunu ve taarruz helikopterini üreten bir ülke haline geldik. Dolayısıyla yapılamayacak bir şey yok. Ama yapacak daha çok şeyimiz var. Başkanımıza böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.