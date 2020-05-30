Hatayspor'da Mirkan Aydın ve Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı HATAY - TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da yurt dışından dönen Mirkan Aydın ve Helder Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı.Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara