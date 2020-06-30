ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.
Turuncu-yeşilliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Öte yandan, Alanyasporlu futbolcu Anastasios Bakasetas için idman öncesi pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapıldı.