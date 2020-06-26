ANTALYA - Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Alanyaspor kafilesi, akşam saatlerinde İzmir'e gidecek.
Öte yandan Alanyaspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.