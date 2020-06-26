HATAY - Hatay'da TFF 1.Lig'in 30. haftasında 28 Haziran Pazar günü oynanacak Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak Hataysor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçında görev alacak 15 gazetecinin Kovid-19 testi, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.
Basın mensuplarına yapılan Kovid-19 testi sonucunun yarın açıklanacağı bildirildi.