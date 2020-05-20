ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen, alınan kararla yeniden başlayacak Süper Lig için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kamp yaptığı otelde, gruplar halinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde fizik kondisyon, fonksiyonel kuvvet ile toplu çalışmalar yaptı.

Futbolcular ve teknik heyet, bugünkü antrenmanın 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle sosyal mesafeyi koruyup, idman öncesi sahada Türk bayrağı açıp poz verdi.

Kulübün sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf beğeni kazandı.