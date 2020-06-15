ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'de, 27. hafta mücadelesinde dün Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncu grubu, saha antrenmanı ile günü tamamladı.