Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularım